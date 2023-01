Diretta Imolese Entella/ Streaming video tv: è quasi un testa-coda! (Serie C)

DIRETTA IMOLESE ENTELLA: OBIETTIVI OPPOSTI!

Imolese Entella viene diretta dal signor Andrea Bordin, e si gioca alle ore 14:30 di martedì 31 gennaio presso lo stadio Romeo Galli: siamo nella 25^ giornata del girone C di Serie C 2022-2023, e questa è una partita che mette a confronto due squadre con obiettivi opposti. L’Imolese è penultima in classifica, quindi deve pensare esclusivamente a salvarsi: sabato scorso i rossoblu romagnoli hanno timbrato un colpo di fondamentale importanza vincendo sul campo del Fiorenzuola, e ora vanno a caccia di una conferma che sarà tutt’altro che semplice, vista l’avversaria di oggi.

L’Entella infatti è la terza forza del girone e punta idealmente alla promozione diretta, anche se dopo il pareggio interno contro il Gubbio è scivolato a -9 dalla capolista Reggiana e deve anche fare i conti con il Cesena, che al momento ha due punti in più. I liguri partono chiaramente favoriti nella diretta di Imolese Entella ma bisognerà vedere quello che ci racconterà il campo; mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA IMOLESE ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

In attesa di conferma del palinsesto per la diretta tv sulla televisione satellitare – ricordando che i canali del pacchetto Calcio di Sky trasmettono alcune partite di Serie C – possiamo citare che Imolese Entella e tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE ENTELLA

Per la diretta Imolese Entella Giuseppe Anastasi dovrà rinunciare a Camilleri: possibile lo spostamento al centro della difesa di Cerretti, con l’inserimento di Doda o Ballanti a destra e la conferma di Serpe e Eguelfi davanti al portiere Gian Maria Rossi. De Feo e Rocchi sono favoriti per occupare le corsie laterali di centrocampo; in mezzo attenzione alla candidatura di Xevi Perez (per Bertaso) al fianco di Zanini, a comporre la coppia d’attacco potrebbero essere stavolta Paponi e Simeri, possibile panchina per D’Auria e Paponi sarebbe eventualmente pronto per il secondo tempo.

L’Entella di Gennaro Volpe gioca con un 3-4-1-2 nel quale Faggioli e Merkaj possono tornare titolari nel reparto offensivo; Gaston Ramirez e Banfi si giocano il posto sulla trequarti, in mezzo al campo invece dovrebbe rientrare dal primo minuto Andrea Paolucci insieme a uno tra Corbani e Rada, sulle fasce laterali Zappella giocherebbe a destra con Favale che invece può avere spazio sul versante opposto del campo. In difesa, con Borra che sarà il portiere, avremo tre centrali in linea che sarebbero Pellizzer, Chiosa e Reali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Imolese Entella, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone B di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 6,25 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 1,65 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

