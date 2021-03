Diretta/ Imolese Fano (Serie C) streaming video tv: ancora uno scontro salvezza

DIRETTA IMOLESE FANO: PUNTI CHE PESANO TANTO!

Imolese Fano, in diretta mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per il recupero della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Ancora uno scontro salvezza in una fase del calendario del girone B molto ricca di confronti diretti tra squadre che stanno provando ad evitare la retrocessione. Dopo 3 sconfitte consecutive l’Imolese ha preso una boccata d’ossigeno pareggiando in casa contro la Triestina, ma rimane comunque quintultima in classifica a braccetto proprio con il Fano, che a sua volta esce da un pari 1-1 contro la Fermana. I marchigiani hanno trovato nelle ultime settimane una discreta continuità, pur cadendo in sfide dal tasso tecnico forse troppo elevato come quella contro il Sudtirol. L’Imolese continua invece a vivere un campionato fatto di picchi instabili: buona la partenza, poi il tracollo con la clamorosa serie di 10 sconfitte consecutive e ancora 3 vittorie di fila nel mese di febbraio seguite da altrettante sconfitte. Alla fine i punti sono 26 e la salvezza possibile, ma la squadra emiliana deve ancora trovare una sua vera e precisa identità.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE FANO

Le probabili formazioni della sfida tra Imolese e Fano allo stadio Romeo Galli. I padroni di casa allenati da Pasquale Catalano scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Rossi; Rondanini, Angeli, Carini, Aurelio; Lombardi, Torrasi, D’Alena; Tommasini, Polidori, Piovanello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Flavio Destro con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Viscovo; Cason, Bruno, Cargnelutti; Scimia, Nepi, Amadio, Gentile, Monti; Heatley, Ferrara.

