Diretta Imolese Fano/ Streaming video tv: è già sfida salvezza (Serie C)

Imolese Fano, diretta dall’arbitro Daniele Virgilio della sezione Aia di Trapani, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 7 ottobre 2019, per l’ottava giornata del girone B di Serie C. Dobbiamo dire che la posta in palio in Imolese Fano è già piuttosto delicata. I padroni di casa non stanno certamente vivendo un inizio di campionato memorabile, avendo raccolto solamente due punti in sette partite, caratterizzate da ben cinque sconfitte (anche domenica scorsa a Cesena) per l’ex rivelazione dello scorso torneo. Qualche difficoltà di troppo nelle prime uscite stagionali anche per i marchigiani del Fano, che al momento hanno ottenuto solamente sei punti, vincendo una sola partita e perdendo in casa contro il Sudtirol domenica scorsa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Fano non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAIZONI IMOLESE FANO

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni per Imolese Fano. I padroni di casa dell’Imolese dovrebbe mandare in campo il solito undici composto da Rossi tra i pali, Garattoni, Checchi, Carini e Valeau in difesa. A centrocampo troveranno ancora spazio Tentoni, Marcucci e Bolzoni alle spalle di Belcastro e Provenzano a sostegno dell’unica punta Vutahj. Gli ospiti del Fano potrebbero optare per qualche cambio di formazione rispetto all’undici sconfitto dal Sudtirol in casa. Viscovo in porta sembra sicuro di avere una maglia da titolare, così come Carpani, De Vito, Baldini e Gjuci. A centrocampo ancora posto per Gatti, mentre Kanis potrebbe lasciare spazio a Di Francesco e Massardi potrebbe sostituire Marini. Paolini, Parlati e Tofanari confermati nel tridente offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Imolese Fano. Secondo le quote proposte dall’agenzia Snai, i favoriti risultano comunque i padroni di casa malgrado l’ultima posizione in classifica. L’eventuale successo dell’Imolese viene pagato infatti 2,15 volte la posta (segno 1) contro i 3,45 per il segno 2 favorevole all’Alma Juventus Fano. L’ipotesi pareggio, dunque segno X, è quotata invece 3,05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA