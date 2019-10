Diretta Imolese Feralpisalò/ Streaming video tv: rilancio per due (Serie C)

Imolese Feralpisalò sarà diretta dal signor Luca Zucchetti: alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre le due squadre si affrontano allo stadio Romeo Galli nella decima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Siamo nel girone B, dove la scorsa stagione romagnoli e bresciani avevano fatto benissimo; questo avvio di campionato ci ha però detto altro, ovvero di realtà che stanno facendo fatica a confermarsi. Addirittura l’Imolese si è trovata ultima in classifica; domenica scorsa ha finalmente vinto la sua prima partita espugnando il campo della Fermana, ma la situazione rimane chiaramente complessa e ci vorrà ben più di un successo estemporaneo per provare a salvarsi, senza contare il fatto che l’anno scorso i rossoblu erano tra le prime cinque squadre del campionato. La Feralpisalò corre ancora una volta per la promozione, ma anche lei ha dovuto fare i conti con un avvio in salita; il prezioso successo contro il Sudtirol maturato nell’ultima settimana ha rilanciato le quotazioni dei Leoni del Garda, che però hanno già perso parecchio terreno nei confronti del Padova. Aspettando la diretta di Imolese Feralpisalò valutiamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Imolese Feralpisalò non sarà trasmessa, ma tutti gli appassionati del campionato di Serie C si potranno rivolgere al portale Eleven Sports: un’altra stagione che la piattaforma dedica all’intera programmazione della terza divisione, dunque abbonandosi al servizio – oppure acquistando di volta in volta il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato – si potrà seguire questa partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE FERALPISALO’

Imolese Feralpisalò vede i rossoblu disporsi con il 3-4-2-1: davanti a Gian Maria Rossi una linea difensiva formata da Della Giovanna, Carini e Checchi con due esterni, vale a dire Schiavi e Valeau, che agiranno sulla linea dei centrocampisti. Alimi e Marcucci partono ancora favoriti sulla concorrenza, sulla trequarti invece possibile cambio con Latte Lath pronto a prendere il posto di Provenzano, conferma per Tentoni mentre Padovan è in ballottaggio con Bismark per il ruolo di prima punta, senza dimenticarsi di Abdoulaye Sall che è stato il matchwinner a Fermo. La Feralpisalò dovrebbe giocare ancora con l’albero di Natale, e la conferma di Guidetti e Maiorino a supporto d Andrea Caracciolo che è favorito su Stanco; il centrocampo sarà comunque piuttosto offensivo con Pesce (in vantaggio su Hergheligiu) e Scarsella (4 gol in campionato) che affiancheranno il playmaker Carraro. Rinaldi e Giani formeranno la cerniera difensiva a protezione del portiere De Lucia, mentre Legati e Contessa ancora una volta dovrebbero essere i due terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Grande equilibrio nel pronostico di Imolese Feralpisalò, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria dei romagnoli vale infatti 2,65 volte la somma messa sul piatto, ma l’eventualità del successo esterno – regolata dal segno 2 – ha praticamente la stessa quota e infatti arriva a 2,70 volte la puntata. L’ipotesi più redditizia è quella del pareggio: scommettendo sul segno X andreste a incassare una vincita corrispondente a 2,95 volte quello che avrete deciso di investire con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA