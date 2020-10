Diretta/ Imolese Fermana (Serie C) streaming video tv: padroni di casa in alto

DIRETTA IMOLESE FERMANA: EMILIANI IN CONDIZIONE!

Imolese Fermana, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone B. E’ decisamente un momento sì per l’Imolese, i padroni di casa veleggiano in alto in classifica anche dopo il turno infrasettimanale, che ha visto gli emiliani pareggiare in casa contro la Sambenedettese dopo due vittorie consecutive. L’Imolese è comunque terza in classifica e a sole 3 lunghezze dal Sudtirol primo della classe, un rendimento che era stato raggiunto due stagioni fa quando il club aveva lanciato l’attuale allenatore dell’Empoli, Alessio Dionisi. Dall’altra parte c’è una Fermana quartultima in classifica e lontana 7 lunghezze dai diretti avversari, ma che ha saputo sfruttare l’infrasettimanale per ottenere finalmente, al sesto tentativo, la sua prima vittoria in questo nuovo torneo di terza serie. Successo arrivato grazie al 2-1 interno inflitto al Gubbio con una doppietta di Legna che è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per la squadra marchigiana.

DIRETTA IMOLESE FERMANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Imolese Fermana, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE FERMANA

Le probabili formazioni di Imolese Fermana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Galli di Imola. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Cevoli con un 3-5-2: Siano, Pilati, Rinaldi, Carini, Rondanini, Torrasi, Provenzano, Morachioli, Ingrosso, Stanco, Pollidori. Gli ospiti guidati in panchina da Mauro Antonioli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Ginestra, Scrosta, Comotto, De Pascalis; Grossi, Urbinati, Bigica, Iotti, Sperotto; Grbac, Neglia.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Imolese Fermana secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa emiliani partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale già a quota 3,05 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,30 volte la posta in palio in caso di successo dei marchigiani per chi avrà puntato sul segno 2.



