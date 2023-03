Diretta/ Imolese Fermana streaming video tv: romagnoli a secco (Serie C)

DIRETTA IMOLESE FERMANA: OSPITI FAVORITI!

Imolese Fermana, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie C. L’ultimo pareggio in casa contro il Gubbio ha regalato qualche certezza in più ma i romagnoli restano ancora a secco di vittorie, con 5 partite di fila senza ottenere i 3 punti ed un solo successo ottenuto nelle ultime 18 sfide di campionato.

La Fermana con una recente striscia positiva ha saputo risollevarsi dalla zona calda della classifica ma è stata costretta a fermarsi di nuovo nell’ultimo impegno disputato, perdendo in casa contro il Rimini che si è imposto col punteggio di 1-2 allo stadio Recchioni. All’andata Imolese corsara in casa della Fermana, 1-2 il risultato finale, ultimo precedente a Imola tra le due formazioni datato 3 aprile 2022 e terminato con il punteggio di 1-1.

IMOLESE FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Imolese Fermana sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile.

La diretta Imolese Fermana sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Imolese Fermana, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Mauro Antonioli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Molla; Serpe, Camilleri, Maddaloni; Agyemang, Zanin, Bani, Zanon, Eguelfi; D’Auria, Simeri. Risponderà la Fermana allenata da Stefano Protti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borghetto, Gkertsos, Spedalieri, Parodi, Carosso; Scorza, Giandonato, Misuraca; Neglia, Fischnaller, Maggio.

IMOLESE FERMANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Imolese Fermana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

