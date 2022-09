Diretta Imolese Fiorenzuola/ Streaming video tv: derby dell’Emilia Romagna! (Serie C)

DIRETTA IMOLESE FIORENZUOLA: SFIDA DA METÀ CLASSIFICA

Imolese Fiorenzuola viene diretta dal signor Gabriele Restaldo, e si gioca alle ore 17:30 di sabato 24 settembre: squadre in campo al Romeo Galli per la 5^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. È questa una partita che sulla carta vale la salvezza, anche se entrambe le squadre sperano di fare qualcosa in più: al momento meglio il Fiorenzuola, che ha perso due volte ma ha anche saputo ottenere due successi e uno di questi è arrivato settimana scorsa, in casa contro la Lucchese, per salire nella parte alta della classifica e incamerare già adesso punti importanti per mettersi al sicuro da brutte sorprese.

Per l’Imolese abbiamo un solo successo stagionale; deludente se vogliamo il pareggio a reti bianche contro la Torres, i romagnoli chiaramente vogliono fare il salto di qualità forti dell’esperienza che hanno maturato nelle ultime stagioni di Serie C. Sarà comunque un derby dell’Emilia Romagna molto interessante; aspettando che la diretta di Imolese Fiorenzuola prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni nell’attesa partita del Romeo Galli.

IMOLESE FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Fiorenzuola non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: su Sky Sport 251 (disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, oppure on domand) va in onda Diretta Gol Serie C, con gli aggiornamenti in tempo reale e le immagini da tutti i campi coinvolti. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutte le gare del campionato di Serie C: la visione di Imolese Fiorenzuola sarà in diretta streaming video, anche in questo caso qualora non si sia sottoscritto un abbonamento si potrà procedere all’acquisto della singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE FIORENZUOLA

Nella diretta Imolese Fiorenzuola è squalificato Cerretti tra i padroni di casa: Mauro Antonioli lo dovrebbe sostituire con Serpe, che completerà la linea difensiva composta da Zagnoni e Milani a protezione del portiere Gian Maria Rossi. A centrocampo avremo Zanini e Eguelfi che correranno sulle corsie laterali, poi ecco Attys in cabina di regia con Bensaja e Castellano che sono insidiati da Faggi nel ruolo di mezzali ma restano in vantaggio. Allo stesso modo, favoriti Stijepovic e De Sario per giocare davanti ma qui occhio alla soluzione Mattia Pagliuca, con De Feo che potrebbe fare la seconda punta tattica o l’esterno largo a destra.

Luca Tabbiani punterà sul 4-3-3: in porta va Battaiola, Quaini e Potop formano la coppia centrale di una difesa che prevede Danovaro e Oddi sulle fasce come terzini. In mezzo al campo sembrano essere certe le tre maglie: Stronati come regista basso, Currarino e Oneto le mezzali, ma Fiorini potrebbe fare il playmaker e Di Gesù essere in competizione sull’esterno. Sartore e Morello (ma occhio a Blue Mamona) saranno i laterali del tridente offensivo, con Mastroianni che dovrebbe vincere il ballottaggio con Giani per il ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo brevemente quello che per la diretta Imolese Fiorenzuola ci viene raccontato dalle quote fornite dall’agenzia Snai, che tra le altre ha tracciato un pronostico per la partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte l’importo che avrete scelto di investire; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte quanto giocato, mentre il segno 2 per il successo esterno della squadra ospite, con questo bookmaker, ha un valore pari a 3,10 volte la cifra messa sul piatto per la partita di Serie C.

