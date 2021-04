Diretta Imolese Gubbio/ Streaming video tv: obiettivi opposti (Serie C)

DIRETTA IMOLESE GUBBIO: SFIDA DAL DOPPIO VOLTO…

Imolese Gubbio, in diretta dallo stadio Romeo Galli della città di Imola, si gioca – in contemporanea a tutte le altre partite – alle ore 20.30 di questa sera, domenica 25 aprile 2021, per la trentasettesima giornata del girone B di Serie C. La diretta di Imolese Gubbio metterà di fronte due formazioni con obiettivi assai diversi, ma altrettanto importanti.

Infatti i padroni di casa sono stati rinfrancati dal colpaccio sul campo del Cesena domenica scorsa, ma la vittoria nel derby ancora non basta, perché con 32 punti il destino più probabile per l’Imolese saranno i playout, dunque gli uomini di mister Mezzetti devono vincere per cercare di tenere viva la fiammella della speranza per una difficile salvezza senza passare dagli spareggi, o almeno per avere una buona posizione nella griglia di questi playoff. Imolese Gubbio invece per gli ospiti umbri è una partita da provare a vincere per inseguire ancora un posto nella zona playoff: il Gubbio ha 45 punti dopo il pareggio con il Mantova, serve vincere per rilanciarsi…

DIRETTA IMOLESE GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Imolese Gubbio sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE GUBBIO

Scopriamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Imolese Gubbio. Per i padroni di casa modulo 4-3-1-2 con conferme dopo il colpaccio di Cesena: Siano in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Boccardi, Angeli, Carini e Aurelio; a centrocampo il terzetto formato da Masala, Torrasi e Provenzano; infine in attacco il trequartista Lombardi alle spalle delle due punte Tommasini e Polidori. Negli ospiti è squalificato Sainz Maza, schieriamo il Gubbio con questo 4-3-1-2: in porta Zamarion; davanti a lui i quattro difensori Formiconi, Uggè, Signorini e Ferrini; a centrocampo il trio composto da Malaccari, Megelaitis e De Silvestro, infine nel reparto offensivo il trequartista Pasquato a supporto dei due attaccanti, che potrebbero essere Pellegrini e Gomez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Imolese Gubbio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15; si sale poi a quota 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Gubbio.



