Diretta Imolese Matelica/ Streaming video tv: ospiti favoriti? (Serie C)

DIRETTA IMOLESE MATELICA: RISULTATO INCERTO…

Imolese Matelica, diretta dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione Aia di Livorno, si gioca presso lo stadio Romeo Galli di Imola alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 16 gennaio 2021, per la diciannovesima giornata del girone B della Serie C, ultimo turno del girone d’andata. La diretta di Imolese Matelica si annuncia molto delicata per i padroni di casa, che sono attualmente penultimi in classifica con 12 punti e arrivano dalla sconfitta di settimana scorsa sul campo del Gubbio, con cui hanno cominciato male il 2021 nel quale il grande obietivo dell’Imolese sarà dunque quello di raggiungere la salvezza. La matricola Matelica sta invece ben figurando anche se nello scorso turno ha perso in casa contro il Perugia: per i marchigiani infatti ci sono 25 punti in classifica e l’obiettivo ora potrebbe essere quello di raggiungere i playoff, o almeno una tranquilla salvezza.

DIRETTA IMOLESE MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Matelica non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE MATELICA

Uno sguardo sulle probabili formazioni di Imolese Matelica ricordando come si erano schierate le due squadre nella scorsa giornata. Per l’Imolese a Gubbio modulo 4-3-3 con Siano in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Boccardi, Pilati, Canini e Rondanini; centrocampo a tre invece, che aveva visto in campo dal primo minuto Lombardi, Torrasi e Provenzano; infine il tridente offensivo composto da Ventola, Polidoro e Bentivegna. Anche per il Matelica si può partire dal modulo 4-3-3 visto in campo domenica scorsa: Cardinali in porta; Fracassini, Cason, De Santis e Magri davanti a lui nella difesa a quattro; i tre centrocampisti erano stati Pizzutelli, Bordo e Balestriero; infine ecco Volpicelli, Moretti e Franchi nel tridente titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Imolese Matelica secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (segno X) oppure a 2,90 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dei padroni di casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA