Diretta/ Imolese Modena (Serie C) streaming video e tv: chi punta ai play off?

DIRETTA IMOLESE MODENA: CHI HA PIÙ AMBIZIONI?

Imolese Modena, diretta dal signor Milone di Taurianova, domenica 8 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata nel girone B del campionato di Serie C. Scontro che potrebbe dire la verità su quale delle due squadre può avere l’ambizione di puntare concretamente ai play off. L’Imolese al momento è decima in classifica ma, dopo una partenza convincente, ha ottenuto solo 2 punti nelle ultime 3 sfide di campionato, pareggiando contro Sambenedettese e Mantova e perdendo in casa contro la Fermana. Il Modena invece ha mancato l’appuntamento nella prima sfida cruciale della stagione, perdendo di misura in casa contro il Perugia domenica scorsa e mancando una vittoria che l’avrebbe portata a una sola lunghezza dalla vetta. Pur avendo già fatto vedere buone cose, entrambe le compagini dovranno sfruttate questa sfida per lanciare un segnale di continuità e di affidabilità nella corsa verso il vertice.

DIRETTA IMOLESE MODENA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Modena sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE MODENA

Le probabili formazioni di Imolese Modena, sfida che andrà in scena presso lo stadio Galli di Imola. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Cevoli con un 3-4-1-2: Siano; Boccardi, Rinaldi, Carini; Alboni, Lombardi, Torrasi, Tonetto; Provenzano; Stanco, Polidori. Gli ospiti guidati in panchina da Michele Mignani schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Gagno, Bearzotto, Ingegneri, Zaro, Vanutti; Davi, Gerli, Castiglia; Sodinha; Scappini, Spagnoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Imolese e Modena queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.90 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.65.



