Diretta/ Imolese Olbia streaming video tv: sardi per il riscatto (Serie C)

DIRETTA IMOLESE OLBIA: PARTITA COMBATTUTA!

Imolese Olbia, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 13.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Sardi in campo per cercare riscatto dopo la parentesi più negativa della stagione: un solo punto conquistato dall’Olbia nelle ultime cinque partite disputate, con la squadra di Canzi sconfitta anche nell’ultimo impegno interno nel turno infrasettimanale, perso contro la capolista Reggiana.

Dall’altra parte l’Imolese è reduce invece da un pari a reti bianche in casa della Carrarese che ha interrotto una serie-no di tre sconfitte consecutive, in classifica resta quintultima la formazione emiliana a quota 24 punti, 5 lunghezze avanti ancora in zona tranquillità l’Olbia, che all’andata però si è fatta sorprendere in casa dall’Imolese subendo un secco 0-2, ospiti in quell’occasione vincenti grazie alle reti messe a segno da Angeli e Benedetti.

DIRETTA IMOLESE OLBIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Imolese Olbia di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Imolese Olbia, match che andrà in scena al Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Cerretti, Angeli, Rinaldi, Liviero; A. Lombardi, D’Alena, Benedetti; L. Lombardi, Padovan, Belloni. Risponderà l’Olbia allenata da Massimiliano Canzi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Van der Want; Arboleda, Boccia, La Rosa, Travaglini; Lella, Giandonato, Chierico; Biancu; Ragatzu, Udoh.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Imolese Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.



