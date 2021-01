Diretta/ Imolese Padova (Serie C) streaming video e tv. ripartono gli emiliani

DIRETTA IMOLESE PADOVA: VENETI FAVORITI!

Imolese Padova, in diretta sabato 23 gennaio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C nel girone B. Ripartenza importante per gli emiliani che finalmente hanno lanciato un segnale al campionato dopo la più lunga crisi di questa stagione. Dopo 10 sconfitte consecutive infatti l’Imolese è tornata alla vittoria sabato scorso, riuscendo a piegare con un secco 2-0 in casa il Matelica. Ora la squadra è di nuovo a +5 dall’ultimo posto e grazie alla classifica del raggruppamento, particolarmente corta, può anche puntare a uscire dalla zona play out nonostante la striscia nerissima. Certo, l’esame è ora nuovamente severo contro un Padova sempre a caccia del primo posto: ma anche al vertice del girone B la classifica è corta e i biancoscudati pur vincendo contro la Sambenedettese hanno lasciato la vetta della classifica di un punto al Sudtirol, avendo comunque disputato una partita in meno ed essendo dunque, almeno virtualmente, ancora primi in classifica, anche se ormai la lotta per il salto diretto in Serie B sembra coinvolgere 5 squadre, con Perugia, Cesena e Modena assieme ad altoatesini e veneti, racchiusi nel giro di 2 punti..

DIRETTA IMOLESE PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Padova è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE PADOVA

Le probabili formazioni della sfida tra Imolese e Padova allo stadio Galli di Imola. I padroni di casa allenati da Pasquale Catalano scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Siano; Pilati, Della Giovanna, Carini, Alboni; Torrasi, Lombardi, Provenzano; Bentivegna, Provenzano; Polidori. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Mandorlini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Vannucchi; Germano, Gasbarro, Rossettini, Curcio; Della Latta, Ronaldo, Hraiech; Jelenic, Paponi, Bifulco.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Imolese Padova: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 3.90 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 1.85 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.10 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA