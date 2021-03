DIRETTA/ Imolese Perugia streaming video e tv: gara inedita al Galli

DIRETTA IMOLESE PERUGIA: TESTA A TESTA

La diretta di Imolese Perugia rappresenta un inedito visto che le due squadre non si sono mai incontrate ad Imola. La prima e unica volta che le due compagini si sono trovate di fronte risale alla gara d’andata al Renato Curi terminata col risultato finale di 2-0. Il Grifone si impose col risultato di 2-0 grazie ai gol di Melchiorri al nono e di Elia alla mezz’ora. Sicuramente il Perugia sta vivendo una stagione migliore dei suoi avversari. Con 60 punti e una gara da recuperare sogna ancora la promozione diretta visto che è terza a 7 lunghezze dal Padova primo. Dall’altra parte i rossoblù sono invece in zona playout con la metà dei punti, 29 con una gara in più, e sotto di 13 posizioni. Sarà interessante dunque capire come il bilancio delle due compagini verrà aggiornato da questa gara.

DIRETTA IMOLESE PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Perugia sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 252 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

DIRETTA IMOLESE PERUGIA: OSPITI FAVORITI!

Imolese Perugia, in diretta sabato 27 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. I Grifoni sembrano potersi giocare le ultime chance in una corsa alla Serie B che nel girone B vede sempre il Padova come grande favorito. Potenzialmente però, vincendo il recupero che ancora lo attende, il Perugia potrebbe portarsi a -4 dai biancoscudati, per poi poter ancora sferrare un ultimo assalto alla promozione diretta nelle ultime giornate. Certo, ci sarà da chiedere strada a un’Imolese ancora impelagata nella lotta per non retrocedere, quintultima in classifica e in piena zona play out anche dopo l’ultimo pareggio senza reti in casa dell’Arezzo. Imolese a -4 dalla Vis Pesaro sestultima in zona salvezza diretta, per i rossoblu 4 pareggi nelle ultime 5 partite disputate, anche se per la formazione allenata da Pasquale Catalano la vittoria in campionato manca dalla trasferta di San Benedetto del Tronto del 17 febbraio scorso.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE PERUGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Imolese e Perugia presso lo stadio Romeo Galli. I padroni di casa allenati da Pasquale Catalano scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Siano; Rondanini, Angeli, Boccardi, Aurelio; Lombardi, Torrasi, Masala; Piovanello, Polidori, Tommasini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Caserta con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Fulignati; Cancellotti, Angella, Sgarbi, Favalli; Sounas, Burrai, Vanbaleghem; Elia, Vano, Falzerano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Imolese e Perugia, le quote del bookmaker Snai fissano a 4.25 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.75 volte la posta scommessa.

