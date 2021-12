Diretta/ Imolese Pescara streaming video tv: abruzzesi in ripresa (Serie C)

DIRETTA IMOLESE PESCARA: OSPITI IN CERCA DI CONTINUITÀ

Imolese Pescara, in diretta domenica 19 dicembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Abruzzesi in ripresa dopo un lungo periodo di crisi che li ha comunque allontanati non poco dalla zona alta della classifica. Gli ultimi due successi contro Grosseto in trasferta e Pistoiese in casa hanno però rilanciato i biancazzurri fino al quinto posto del girone B.

L’Imolese è decisamente più indietro, quartultima in classifica e impegnata a tentare di allontanarsi dai bassifondi della classifica. Dopo una serie nera con quattro sconfitte consecutive però la formazione emiliana è riuscita a tornare a muovere la classifica nell’ultimo impegno disputato in campionato, pareggiando 0-0 sul campo della Vis Pesaro pur manifestando ancora difficoltà offensive che nelle ultime partite sono apparse evidenti.

DIRETTA IMOLESE PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Pescara non è una di quelle disponibili per questa diciannovesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE PESCARA

Le probabili formazioni di Imolese Pescara, match che andrà in scena al Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Lia, Angeli, Vona, Liviero; Benedetti, Boscolo Chio, D’Alena; Matarese, Belloni, Turchetta. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sorrentino; Cancellotti, Ingrosso, Drudi, Nzita; Memushaj, Pompetti, Rizzo; Galano, Ferrari, De Marchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Galli di Imola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.

