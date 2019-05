Diretta Imolese Piacenza/ Streaming video e tv: arrivano i lupi! (playoff Serie C)

Imolese Piacenza, partita diretta dal signor Alberto Santoro, è in programma mercoledì 29 maggio alle ore 20.30 e sarà una sfida valevole per il match d’andata dei quarti di finale dei play off di Serie C 2018-2019. Derby emiliano con l’Imolese che è riuscita ad eliminare il Monza al termine di un doppio confronto soffertissimo nel precedente turno dei play off, sfruttando il miglior piazzamento in classifica dopo aver vinto 1-3 al Brianteo ed essere stata sconfitta con identico punteggio in casa. Dall’altra parte il Piacenza torna in campo per la prima volta dopo la grande delusione patita a Siena, con la sconfitta e il sorpasso subito dall’Entella sul filo di lana, che ha negato ai biancorossi la promozione diretta in Serie B che sembrava ormai a portata di mano: i lupi sono stati sorpassati al minuto 89 e dunque adesso hanno tante motivazioni per superare i due turni che li separano dal ritorno tanto ambito nel campionato cadetto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Imolese Piacenza, in diretta mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.30, non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE PIACENZA

Andiamo allora a gettare uno sguardo sulle probabili formazioni di Imolese Piacenza in diretta su elevensports.it mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.30. I padroni di casa allenati da Dionisi schiereranno un 4-3-1-2 con Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore; Hraiech, Carraro, Gargiulo; Ranieri; Rossetti, Lanini. Risponderanno i biancorossi allenati da Franzini con un 4-3-1-2 con Fumagalli; Di Molfetta, Perfreffi, Bertoncini, Barlocco; Della Latta, Porcari, Corradi; Nicco; Sestu, Ferrari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano l’Imolese favorita per la conquista della vittoria sul Piacenza. Vittoria in casa quotata 2.40 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.10 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 2.85 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.65.



