Diretta Imolese Pistoiese/ Streaming video tv: ospiti in vantaggio (Playout Serie C)

DIRETTA IMOLESE PISTOIESE: PADRONI DI CASA COSTRETTI A VINCERE

Imolese Pistoiese, sarà diretta dall’arbitro Mario Cascone della sezione AIA di Nocera Inferiore. La gara in programma domenica 15 maggio alle ore 15:00 dallo stadio Romeo Galli di Imola, è valida per il ritorno dei Playout del girone B di Serie C. La squadra di casa, arriva a questa sfida dopo la sconfitta subita a Pistoia nella partita di andata. La compagine di Gaetano Fontana è quindi costretta a vincere per conquistare la permanenza tra i professionisti.

La Pistoiese, vincente una settimana fa con il punteggio di 2-1, è quindi in vantaggio nel doppio confronto con l’Imolese. La squadra di Marco Alessandrini non dovrà però perdere la partita di ritorno, poiché posizionata peggio rispetto agli avversari nella regular season del girone B. Per questo motivo, un qualunque risultato sfavorevole, condannerebbe la Pistoiese alla retrocessione in Serie D.

IMOLESE PISTOIESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Pistoiese dei Playout Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione della diretta Imolese Pistoiese in streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI IMOLESE PISTOIESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Imolese Pistoiese, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per il ritorno dei Playout del Girone B di Serie C. Il tecnico dei padroni di casa, Gaetano Fontana, sembra intenzionato a schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione: Rossi; Angeli, Rinaldi, Vona, Liviero; Lombardi A, D’Alena, Benedetti; Padovan, Belloni, Romano.

Marco Alessandrini, allenatore della Pistoiese, dovrebbe riproporre gran parte dei protagonisti dell’ultima gara. Quindi potrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare della Pisoiese, in vista della trasferta di Imola: Seculin; Moretti, Portanova, Venturini; Mezzoni, Folprecht, Marcucci, Suciu, Martina; Vano, Bocic.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Imolese Pistoiese dei Playout Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita equilibrata, con la vittoria dell’Imolese, abbinata al segno 1, quotata 2.25. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.30. Il successo esterno della Pistoiese, con segno 2, ha una quota di 3.00.











