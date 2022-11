DIRETTA/ Imolese Pontedera video streaming tv: solo vittorie casalinghe in passato

DIRETTA IMOLESE PONTEDERA: IL TESTA A TESTA

Il quadro dei precedenti della diretta di Imolese Pontedera ci racconta due gare se si considerano anche quelle a campi invertiti. Per la prima volta nella loro storia le due compagini si sono trovate l’una di fronte all’altra nella scorsa stagione e in entrambi i casi a vincere fu la squadra di casa. A Imola si giocò il match d’andata, proprio come in questa stagione, e i rossoblù in quell’occasione si imposero col risultato finale di 4-1.

La partita in questione fu sbloccata da una doppietta di Belloni nel primo tempo tra i minuti 17 e 37. Nella ripresa la squadra di casa metteva anche la ciliegina sulla torta con Lombardi con Mutton che di fatto riusciva a fare la rete della bandiera. Non sazi i padroni di casa dilagavano al 94esimo con Masella. Il Pontedera si impose nel match di ritorno col risultato di 2-0 quando il calendario diceva 6 febbraio 2022. La partita fu decisa dai gol di Foglia alla fine del primo tempo e nella ripresa con Benedetti. Sarà molto interessante cosa dirà la gara di oggi. (MF)

IMOLESE PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA COMBATTUTA!

Imolese Pontedera, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Dopo l’ultima vittoria in casa contro il Fiorenzuola, la quinta nelle ultime 6 sfide disputate in campionato, il Pontedera ha confermato il trend di netta risalita delle ultime settimane che ha risollevato i toscani dal fondo della classifica del girone B, riportandoli ad agganciare la Lucchese decima in zona play off.

Ancora indietro invece l’Imolese a quota 14 punti in classifica, a +2 sulla zona play out e soprattutto reduce da 3 sconfitte consecutive subite contro Olbia, Ancona e Montevarchi che hanno complicato non poco il cammino della formazione emiliana. Il 28 settembre 2021, nell’ultimo precedente disputato a Imola tra le due formazioni, è stata l’Imolese a vincere in maniera netta contro il Pontedera, con il punteggio di 4-1.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Imolese Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Mauro Antonioli schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Agyemang, Scremin, Cerretti, Eguelfi, Zagnoni; Attys, Zanon, Faggi; Stijepovic, de Sarlo. Risponderà il Pontedera allenato da Ivan Maraia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Melgrati, Shiba, Bakayoko, Espeche; Perretta, Serena, Barba, Foglia, Milani; Mattioli, Mutton.

IMOLESE PONTEERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Imolese Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

