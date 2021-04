DIRETTA/ Imolese Ravenna streaming video tv: la ricca tradizione del match

DIRETTA IMOLESE RAVENNA: LO STORICO

I precedenti della diretta di Imolese Ravenna sono ben 14 tra quella che si chiamava Lega Pro, la Serie D e la C. Il bilancio ci parla di 3 successi per i romagnoli, 2 per l’Imolese e 9 pareggi. I giallorossi però non sono mai riusciti a imporsi in trasferta contro questo avversario, mentre gli altri si sono imposti 1 volta fuori casa. L’ultimo successo del Ravenna ci porta alla gara d’andata del 19 dicembre scorso a fronte di un 3-2 molto emozionante. I padroni di casa dopo 16 minuti erano avanti con due reti grazie a un gol di Mokulu e un rigore calciato da Martignago. Pronti via nella ripresa segnava ancora Mokulu chiudendo il match. Nel finale i rossoblù diedero una sterzata grazie ai gol di Mattiolo e Carini quando però era ormai troppo tardi. L’Imolese non vince dal settembre 2018 terza giornata di Coppa Italia di categoria. Fu un match scintillante con i padroni di casa in grado di vincere 5-3. Lanini la apriva subito con gli ospiti che la ribaltavano con un’autorete di Gargiulo e un gol di Ronchi con pari di Valentini alla fine del primo tempo. Gli ospiti tornavano avanti con Ronchi ancora. Nella ripresa però Lanini, Carini e Belcastro regalavano addirittura una goleada ai padroni di casa.

DIRETTA/ Bisceglie Virtus Francavilla (risultato 0-0) streaming tv: Mastropietro!

DIRETTA IMOLESE RAVENNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Ravenna è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

DIRETTA/ Mantova Legnago Salus (risultato 0-1) streaming video tv: rete di Ricciardi!

IN PALIO PUNTI PESANTISSIMI!

Imolese Ravenna, in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Ennesimo spareggio nella zona salvezza del girone B che presenta una situazione complicata per diverse compagini. Il Ravenna è in un momento nero non solo per l’ultimo posto in classifica, pur a -1 dall’Arezzo penultimo, ma anche a causa delle tante occasioni sprecate per risalire la china.

L’ultima, clamorosa, nel derby romagnolo contro il Cesena, con una rimonta bianconera di 2 gol negli ultimissimi minuti e in inferiorità numerica. Una vittoria mancata che ha avuto il sapore della resa per i giallorossi che ora si confronteranno contro un’Imolese terzultima e che vuole comunque garantirsi i play out.

DIRETTA/ Arezzo Vis Pesaro (risultato 1-0) streaming video tv: rigore di Cutolo!

Perdendo a Pesaro i rossoblu hanno subito la loro seconda sconfitta consecutiva e soprattutto hanno visto sfumare le residue speranze di salvezza diretta, dando praticamente via libera ai marchigiani al sestultimo posto. Questa sfida sarà fondamentale per la squadra allenata da Pasquale Catalano per non farsi risucchiare in fondo alla graduatoria: dato importante, il Ravenna in campionato non vince da un girone intero, dalla sfida vinta proprio contro l’Imolese per 3-2 il 19 dicembre scorso.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE RAVENNA

Le probabili formazioni della sfida tra Imolese e Ravenna presso lo stadio Romeo Galli. I padroni di casa allenati da Pasquale Catalano scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Siano; Boccardi, Angeli, Carini, Aurelio; Provenzano, D’Alena, Lombardi; Bentivegna, Polidori, Piovanello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Colucci con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Tomei; Codromaz, Jidayi, Perri, Alari; Ferretti, Esposito, Benedetti, Papa; Sereni, Marozzi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Imolese Ravenna, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.05 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.05 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.75 volte quanto avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA