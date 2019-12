Diretta Imolese Sambenedettese/ Streaming video tv: obiettivi opposti (Serie C)

Imolese Sambenedettese sarà diretta dall’arbitro Enrico Maggio della sezione Aia di Lecco alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 1 dicembre 2019, allo stadio Romeo Galli di Imola per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Imolese Sambenedettese presenta diversi spunti interessanti anche se le due formazioni stanno palesando degli andamenti molto differenti in campionato. In particolare l’Imolese si trova al penultimo posto della classifica con appena 12 punti, molto meglio sta facendo la Sambenedettese che si trova in piena zona playoff grazie ai 24 punti messi da parte. Obiettivi dunque differenti ma assai importanti in entrambi i casi, dunque la posta in palio sarà molto calda. Nella scorsa giornata spicca la bella vittoria della Sambenedettese contro la FeralpiSalò sconfitta per 2-0 nelle Marche, ma è stato certamente positivo anche il pareggio per 0-0 contro il Piacenza, un punto d’oro per l’Imolese.

La diretta tv di Imolese Sambenedettese non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

Andiamo adesso a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni per Imolese Sambenedettese. La compagine di casa dovrebbe scendere sul terreno di gioco con una formazione basata sul modulo 3-4-1-2. A difesa dei pali ci sarà certamente l’estremo difensore Rossi con davanti il trio difensivo composto da Boccardi, Della Giovanna e Carini. A centrocampo sulla corsia di destra spazio a Valeau, su quella di sinistra dovrebbe agire Schiavi mente nel mezzo ci saranno Marcucci e Tentoni. Davanti a loro nel ruolo di fantasista l’ottimo Belcastro, che darà supporto alle giocate di Padovan e Ngissah. La risposta della formazione ospite sarà invece imperniata su uno schieramento basato sul modulo 4-3-3. In porta Santurro mentre la linea a quattro dovrebbe prevedere Rapisarda come terzino destro, Gemignani dall’altra parte e nel mezzo la coppia composta da Di Pasquale e Biondi. A centrocampo il punto di riferimento è rappresentato da Angiulli con ai lati Rocchi e Frediani mentre dovrebbero trovare spazio nel tridente offensivo Volpicelli, Di Massimo e Orlando.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando ad analizzare le quote offerte dall’agenzia di scommesse SNAI è facile intuire come per Imolese Sambenedettese si evidenzi grande equilibrio nel pronostico. Infatti la quota prevista per l’eventuale successo dei padroni di casa è pari a 2,75 contro il 2,50 previsto in caso di vittoria esterna da parte della Sambenedettese, mentre per quanto riguarda il risultato di parità la quota è di 3,10.



