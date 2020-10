Diretta Imolese Sambenedettese/ Streaming video tv: sfida al vertice! (Serie C)

DIRETTA IMOLESE SAMBENEDETTESE: RISULTATO INCERTO…

Imolese Sambenedettese sarà diretta dal signor Francesco Luciani e, alle ore 20:45 di mercoledì 21 ottobre presso lo stadio Romeo Galli, si gioca per la 6^ giornata nel girone B del campionato di Serie C 2020-2021. In questo torneo che si deve ancora definire nei suoi rapporti di forza, le due compagini stanno facendo bene: insieme al Matelica inseguono la capolista Sudtirol, dunque almeno una delle due potrebbe trovarsi al primo posto in classifica dopo il turno infrasettimanale. La Sambenedettese, che ha battuto il Mantova nel fine settimana, è più abituato a stare in posizioni a sinistra della graduatoria, essendo una squadra che aspira ai playoff ogni stagione pur non essendo nel quadro delle favorite per la promozione; stupisce di più il rendimento dell’Imolese, che dopo la straordinaria stagione da neopromossa ha faticato parecchio a trovare il giusto assetto. Per i romagnoli prezioso successo a Fano, e così la classifica è ottima: aspettando quindi la diretta di Imolese Sambenedettese possiamo provare a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA IMOLESE SAMBENEDETTESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Sambenedettese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo, l’appuntamento con le partite di Serie C – ad eccezione del posticipo serale – sono affidate in esclusiva al portale Eleven Sports, che ormai da anni le manda in onda integralmente. Accedendo al portale, decidendo se abbonarvi o acquistare il singolo evento, potrete dunque assistere a questo match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE SAMBENEDETTESE

Roberto Cevoli vuole sfruttare il momento, quindi in Imolese Sambenedettese potrebbe cambiare poco rispetto alla vittoria del Mancini: nel suo 3-4-1-2 saranno sicuramente confermati Polidori e Stanco, entrambi a segno domenica, così come il trequartista Morachioli. Qualche modifica potrebbe avvenire a centrocampo, dove i due esterni Rondanini e Ingrosso rischiano sulla pressione di Mele e Tonetto; in mezzo Provenzano e Torrasi si guardano dalla concorrenza di Masala, nel reparto arretrato Pilati può lasciare spazio a Boccardi che giocherebbe insieme a Carini e Rinaldi, insieme al portiere Siano. Paolo Montero punta sul consueto 4-3-1-2, senza rinunciare a Nocciolini; potrebbe invece avere un turno di riposo Maxi Lopez, pronto a subentrare uno tra Serafino e Lescano con Botta che dovrebbe essere confermato trequartista. Bacio Terracino può sostituire uno dei due interni di centrocampo, dunque Mawuli o D’Angelo; Angiulli sarà confermato, Lavilla si gioca la maglia da terzino destro con Scrugli mentre Enrici sarà sul versante opposto, poi Dario D’Ambrosio e Di Pasquale a fare coppia centrale proteggendo il portiere Nobile.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono per un pronostico su Imolese Sambenedettese. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,55 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,75 volte la puntata che è stato posto sul segno 2, per la vittoria degli ospiti. Dovrete giocare il segno X per l’eventualità del pareggio, e in questo caso andreste a guadagnare una somma che ammonta a 3,00 volte la giocata con questo bookmaker.



