Diretta Imolese Siena/ Streaming video tv: al Galli c’è la capolista (Serie C)

DIRETTA IMOLESE SIENA: CONTINUA LA CORSA BIANCONERA?

Imolese Siena, partita diretta dal signor Luigi Catanoso, si gioca alle ore 17:30 di domenica 19 settembre: siamo allo stadio Romeo Galli, teatro della 4^ giornata nel girone B di Serie C 2021-2022. La squadra toscana vola in testa alla classifica, dopo aver rifilato tre gol alla Carrarese: per il momento Alberto Gilardino sta facendo benissimo, ma del resto la campagna acquisti estiva lasciava intendere che le ambizioni della società fossero quelle di provare il salto di categoria immediato – sfruttando il ripescaggio in Serie C – e le cose stanno procedendo anche meglio del previsto, pur se la stagione sarà lunga.

Diretta/ Cesena Imolese (risultato finale 0-0) impresa di Santopadre tra i pali!

Anche l’Imolese però sta facendo bene: sono 4 i punti per i romagnoli, che dovendo pensare alla salvezza hanno già messo da parte un bottino importante e non hanno subito gol nelle ultime due partite, resistendo anche sul campo del Cesena. In Coppa Italia è arrivata una batosta a Modena, ma l’obiettivo principale resta il campionato; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Imolese Siena, aspettando la quale possiamo leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori con le probabili formazioni.

Diretta/ Siena Carrarese (risultato finale 3-0): un altro tris per i bianconeri!

DIRETTA IMOLESE SIENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Siena non sarà fornita dai canali della nostra televisione; per assistere alla partita di Serie C dovrete allora riferirvi al portale Eleven Sports, che da qualche anno è la casa ufficiale della terza divisione e fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia. Sarà una visione in diretta streaming video; la piattaforma consente di sottoscrivere un abbonamento stagionale, ma nel caso si potrà anche acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, salvo eccezioni debitamente segnalate.

Diretta/ Teramo Siena (risultato finale 0-0): Fiorani manca il match point

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE SIENA

Presumibilmente Gaetano Fontana tornerà a schierare i titolari in Imolese Siena: in porta conferma per Santopadre visti gli infortuni, poi linea difensiva con Rinaldi e Cerretti centrali e due terzini che dovrebbero essere Boccardi (o Lia) e La Vardera, mentre a centrocampo Leonardo Benedetti, Boscolo Chio e Lombardi dovrebbero rientrare in toto per occuparsi del settore nevralgico. Davanti, vedremo presumibilmente Matarese e Abdoulaye Sall; la terza maglia dovrebbe invece essere di Turchetta, largo a sinistra. Gilardino punta su un 4-3-3 speculare, destinando Lanni in porta con Terzi e Milesi davanti a lui, due terzini che saranno Christian Mora e Favalli e un centrocampo confermato, con Acquadro a sviluppare il gioco e le mezzali a supporto con la conferma di Cardoselli e Cristiano Bani. Nel tridente c’è un solo dubbio: Tòfol Montiel potrebbe sostituire Guberti, sembrano invece certe le maglie per Lores Varela e la prima punta Paloschi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Imolese Siena possiamo consultare le quote fornite ufficialmente dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 3,05 volte l’importo investito, per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) siamo ad una vincita di 3,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, il valore corrisponderebbe a 2,40 la cifra che avrete scelto di giocare con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA