Diretta/ Imolese Siena streaming video tv: toscani in crescita (Serie C)

DIRETTA IMOLESE SIENA: OSPITI FAVORITI!

Imolese Siena, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C. Toscani apparsi in uno stato di forma crescente nelle prime due giornate di campionato, dopo il pari all’esordio contro l’Ancona in trasferta i bianconeri hanno vinto di misura in casa la sfida contro la quotata Reggiana, dimostrando di aver raggiunto già un’ottima solidità all’alba della nuova stagione.

DIRETTA/ Siena Reggiana (risultato finale 1-0): decide il gol di Disanto!

L’Imolese ha iniziato col piede giusto il nuovo campionato dopo la sofferta salvezza della scorsa stagione, battendo di misura l’Alessandria in casa. Nell’ultima trasferta di Lucca è arrivata però la prima sconfitta in campionato, 3-1 per i rossoneri toscani il risultato. Il 19 settembre 2021 è terminato con un pareggio a reti bianche l’ultimo confronto in campionato tra le due squadre disputato sul campo dell’Imolese.

DIRETTA/ Lucchese Imolese (risultato finale 3-1): vittoria meritata e primi 3 punti!

IMOLESE SIENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Siena non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Ancona Siena (risultato finale 1-1): Arras risponde a Di Massimo!

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE SIENA

Le probabili formazioni della diretta Imolese Siena, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Mauro Antonioli schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Agyemang, Scremin, Cerretti, Eguelfi, Zagnoni; Attys, Zanon, Faggi; Stijepovic, de Sarlo. Risponderà il Siena allenato da Guido Pagliuca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lanni; Raimo, Silvestri, Crescenzi, Favalli; Collodel, Meli, Leone; Belloni, Paloschi, Disanto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Imolese Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA