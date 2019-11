Diretta Imolese Sudtirol/ Streaming video tv: quote, sfida da gol (Serie C)

Imolese Südtirol, diretta dall’arbitro Michele Giordano, è la partita in programma oggi, domenica 3 novembre e valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Che big match per questo pomeriggio: la squadra di Imola ha all’attivo due sole vittorie in dodici partite, dove ha collezionato sette sconfitte e cinque pareggi. In aggiunta nelle ultime cinque partite disputate, la squadra di casa ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Dall’altra parte, il Südtirol è una delle rivelazioni del torneo. Dopo la vittoria sulla Virtus Verona di domenica (1-0 il risultato finale), la formazione alto altesina è terza in classifica, a due sole lunghezze di distanza dalla capolista Vincenza. In dodici gare, il Südtirol ha vinto otto gare, pareggiate una e perse tre. Una delle principali chiavi di lettura dell’andamento da record del Südtirol è l’attacco: con 20 gol segnati in dodici partite, la formazione ospite ha il secondo miglior attacco dietro soltanto alle 21 reti di Padova e Virtus Verona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Imolese Sudtirol: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA IMOLESE SUDTIROL: LE PROBABILI FORMAZIONI

La vittoria di misura conquistata nel posticipo contro il Carpi dovrebbe spingere il tecnico Gianluca Atzori a confermare il modulo 3-5-2. In porta Rossi. In difesa i tre centrali dovrebbero essere Boccardi, Della Giovanna e Carini. A centrocampo spazio invece a Schiavi, Marcucci, Valeau, Alimi e Ingrosso. In attacco, la coppia titolare dovrebbe essere costituita da Ngissah e Vuthaj. Il Südtirol del tecnico Stefano Vecchi (ex Inter Primavera) si presenterà sul campo dell’Imolese con l’ormai collaudato sistema di gioco 4-3-1-2. In avanti, dopo il turno di riposo concesso contro la Virtus Verona in casa, verrà rilanciato Turchetta al fianco di Mazzocchi, con Casiraghi scelto come trequartista centrale. A centrocampo occhi puntati su Tait, Morosini e Berardocco. Reparto difensivo con i centrali Vinetot e Potak coadiuvati dai terzini Ierardi e Fabbri. In porta giocherà Cucchietti.

QUOTE E PRONOSTICO

Il bookmaker Snai vede favorito il Südtirol, con il segno 2 quotato a 1.95. Le difficoltà palesate in questo avvio di stagione dall’Imolese fanno sì che la fiducia degli scommettitori sia bassa: il segno 1 (vittoria dei padroni di casa) paga quattro volte la posta, mentre il pareggio è quotato a 3,15.



