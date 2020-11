Diretta Imolese Sudtirol/ Streaming video tv: sfida facile per Vecchi? (Serie C)

DIRETTA IMOLESE SUDTIROL: SFIDA FACILE PER GLI OSPITI?

Imolese Sudtirol, in diretta dallo stadio Romeo Galli di Imola, è la partita in programma oggi domenica 15 novembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Siamo nel vivo della 11^ giornata del campionato della Serie C e per il girone B ecco ora di scena il big match in terra emiliana: con la diretta tra Imolese e Sudtirol siamo sicuri di vivere un match emozionate, a cui sono naturalmente gli uomini di Vecchi i netti favoriti. Gli altoatesini, dopo due pareggi di fila sono tornati a vincere solo lo scorso mercoledì sera a spese del Mantova: un buon 2-1 che ha dunque rilanciato i biancorossi nella conquista della vetta della classifica del girone B (dove comunque sono terzi, a una sola lunghezza dalla capolista Perugia). Di contro ecco l’Imolese di Sabattini, che pure sta vivendo non certo un grande momento. Nelle ultime giornate di campionato la squadra emiliana ha collezionato due pari e ben tre KO (di cui l’ultimo recuperato solo in settimana contro la Triestina) ed è dallo scorso 18 ottobre che non trova i tre punti. Sulla carta la sfida pare segnata in favore degli ospiti, ma solo il campo ci darà l’ultimo verdetto.

IMOLESE SUDTIROL IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come ormai sappiamo, non è prevista una diretta tv di Imolese Sudtirol: l’intero programma del campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Per accedere al servizio bisognerà essere abbonati, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento; naturalmente la visione del match passerà attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE SUDTIROL

Entrambi gli allenatori per le probabili formazioni della diretta tra Imolese e Sudtirol, dovrebbero confermare gran parte degli 11 che sono scesi in campo solo pochi giorni fa, nel turno infrasettimanale. Al Romeo Galli dunque Cevoli dovrebbe dare spazio ancora al 3-4-1-2, dove saranno Stanco e Polidori i titolari in attacco, con Lombardi alle spalle delle due punte. Per la mediana dell’Imolese ecco che poi si faranno ancora avanti Tonetto e Rondanini, come la coppia di centrali Torrasi e D’Alena. Per la difesa emiliana, ecco poi pronti dal primo minuto Ingrosso, Boccardi e Rinaldi. Spazio al 4-3-1-2 per Stefano Vecchi: qui paiono sicuri della propria maglia da titolare Rover e Magnaghi, entrambi a rete nell’ultima sfida contro il Mantova, mentre Casiraghi si collocherà alle loro spalle. Per la mediana dell’altoatesino rimane imprescindibile Greco in cabina di regia: Karic e Tait saranno le mezz’ali. Pochi infine i dubbi di Vecchi per la difesa biancorossa: Fabbri, Malomo, Vinetot e El Kaouakibi saranno le prime scelte.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match del girone B della Serie C, consegniamo agli alto atesini il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai nell’1×2 ha fissato a 2.70 il successo del Sudtirol contro il più alto 2.75 segnato per la vittoria dell’Imolese: il pareggio pagherà la pista a 2.85.



