Diretta/ Imolese Torres streaming video tv: match tutto rossoblù (Serie C)

DIRETTA IMOLESE TORRES: IN EQUILIBRIO!

La diretta di Imolese Torres, partita in programma domenica 22 gennaio ore 14:30, racconta un’occasione di riscatto tra due formazioni in difficoltà. Il fanalino di coda padrone di casa è nuovamente alla ricerca di una vittoria che ormai manca dal 29 ottobre 2022: da quel 2-1 sul campo della Fermana si sono susseguite nove sconfitte e due pareggi. D’altro canto i sardi, sebbene se la passino meglio, stanno ricadendo nel vortice della zona rossa complici le tre sconfitte nelle ultime quattro partite collezionate contro Fermana, Entella e Cesena.

Diretta/ Torres Cesena (risultato finale 0-1): la decide Adamo!

Dei sedici punti messi a referto fin qui, dieci sono arrivati in casa per l’Imolese, un bottino scarno rispetto alle altre della classe ma comunque superiore a quello in trasferta. A discapito di quanto si possa pensare, la Torres invece va controtendenza facendo più punti lontano dall’isola sarda rispetto ai match casalinghi. Quattordici punti su ventiquattro sono stati infatti inanellati fuori casa con San Donato e Carrarese a farne le spese nelle ultime uscite degli isolani.

Diretta/ Siena Imolese (risultato finale 1-0): la decide Alberto Paloschi

IMOLESE TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Imolese Torres la si potrà vedere su Eleven Sports, assieme a tutte le raccolte della serie C. Il match è disponibile tramite abbonamento, con disponibilità mensile e/o stagionale

Si potrà assistere alla diretta di Imolese Torres anche in streaming video su smart tv e dispositivi mobili come computer, smartphone o tablet.

IMOLESE TORRES PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Imolese Torres vede i grifoni disposti col modulo 4-4-2. Ultimo baluardo sarà Rossi. A difendere saran chiamati a destra il terzetto Cerretti e all’estremità opposta il terzetto sinistro Eguelfi con in mezzo la coppia Camilleri e Serpe. Il centro composto da Mamona, Zanon, a seguire Zanini e Annan. Il duo attaccante D’Auria e Simeri.

Diretta/ Imolese Lucchese (risultato finale 0-2): Mastalli per chiudere il match!

I marchigiani porranno il modulo 4-3-3. L’estremo difensore è Perucchini, nella propria area difenderanno Mezzoni, Mondonico, De Santis, Brogni. Le mezzali di destra e sinistra sono corrispettivamente Prezioso e Simonetti mentre il pallino del gioco passerà da Gatto. Il tridente offensivo sarà infine formato Petrella, Moretti, Mattioli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se si vuole scommettere sulla diretta Imolese Torres, ecco alcune indicazioni. Secondo Snai, a partire con il favore del pronostico sono gli ospiti con la quota di 2.55. Molto simili i segni 1 e X rispettivamente 2.90 e 2.85.

L’Imolese perde da quattro partite di fila e una possibile inversione di tendenza con il segno 1X la troviamo a 1.40. Alto il segno Gol che sfora il raddoppio (2.10). Interessante il risultato esatto 2-0 per la Torres a 10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA