Diretta Imolese Triestina/ Streaming video tv: al Galli si recupera (Serie C)

Imolese Triestina si gioca in diretta dallo stadio Romeo Galli, alle ore 17:00 di mercoledì 4 dicembre: è il recupero della 15^ giornata nel girone B della Serie C 2019-2020, una sfida che in programma lo scorso 17 novembre non era stata disputata per il maltempo che si era abbattuto su tutto il Paese. I padroni di casa arrivano da quattro pareggi consecutivi e una striscia positiva di sei partite: la classifica resta complessa (terzultimo posto) ma se non altro sono arrivati segnali di risveglio da quando Gianluca Atzori si è seduto in panchina, e ora si punta la salvezza diretta. La Triestina ha avuto un avvio di campionato difficile e non all’altezza dello scorso anno, ma poi ha saputo svoltare; tuttavia domenica è arrivata una sconfitta di misura a Carpi e dunque gli alabardati vogliono immediatamente rialzare la testa, sapendo che questa trasferta può essere buona per tornare a vincere. Non resta che aspettare la diretta di Imolese Triestina, ma nel frattempo possiamo fare qualche valutazione circa le probabili formazioni di questa partita andando a leggere le scelte dei due allenatori.

La diretta tv di Imolese Triestina non è disponibile sui canali del nostro Paese, ma come sempre l’appuntamento per gli appassionati è sul portale Eleven Sports: è possibile abbonarsi al servizio stagionale oppure acquistare singolarmente la partita (il prezzo è fissato all’inizio del campionato), in ogni caso potrete seguire la sfida di Serie C in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Atzori schiera i suoi con il consueto 3-4-1-2 per Imolese Triestina, ma medita dei cambi: in difesa per esempio potremmo vedere Checchi a fare reparto con Carini e uno tra Boccardi e Della Giovanna (in porta andrà Gian Maria Rossi), con un centrocampo nel quale si candida Alimi a fare coppia con Marcucci, confermando i due esterni che ancora una volta dovrebbero essere Schiavi e Valeau. Belcastro sarà il giocatore sulla trequarti, a fare coppia davanti potrebbero essere Padovan e Vuthaj. La Triestina di Carmine Gautieri gioca con un 4-4-2 classico: Formiconi e Beccaro i giocatori a destra (con Scrugli candidato), Ermacora e uno tra Procaccio e Mensah dall’altra parte. In porta Offredi, i due centrali difensivi saranno Malomo e Lambrughi con davanti a loro i mediani, Giorico e Maracchi ancora favoriti su Steffé e Paulinho. Quattro giocatori per due maglie davanti: in ballottaggio ci sono Guido Gomez, Granoche, Costantino e Ferretti.



