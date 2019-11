Diretta Imolese Triestina/ Streaming video tv: alabardati per il riscatto (Basket A1)

Imolese Triestina, diretta dall’arbitro Daniele Paterna, è la partita in programma oggi, domenica 17 novembre 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 15,00 tra le mura del Romeo Galli. La 15^ giornata della Serie C ci propone con la diretta Imolese Triestina una bella sfida tra due club che stanno facendo di tutto per emergere e anzi i tre punti messi in palio oggi potrebbero presto rivelarsi fondamentali. Una vittoria certo oggi per i padroni di casa sarebbe un vero trionfo: i rossoblu infatti stanno facendo ben fatica dal 18^ piazzamento della classifica del girone B, ma pure stanno mettendo di fila alcuni risultati utili, che stanno rilanciando il club Atzori verso la salvezza. Serve invece una vera inversione di rotta per la Triestina, che pure rimane alla decima piazza e in zona play off del girone B, e certo un successo oggi potrebbe essere la giusta scintilla per accendere lo spogliatoio di Gautieri. Gli alabardati infatti, nonostante il buon piazzamento, hanno alle spalle due gravi sconfitte, rimediate controFeralpisalò e Vicenza, a cui va ancora posto rimedio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Triestina non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: come sempre dunque bisognerà affidarsi al portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione delle partite di Serie C (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al servizio oppure acquistare il singolo evento di settimana in settimana, solitamente ad un prezzo fissato al termine dell’anno.

DIRETTA IMOLESE TRIESTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Imolese e Triestina, Atzori in casa degli emiliani di certo non farà a meno del classico 3-4-1-2 ma pure anche in questo turno dovrà fare i conti con i tanti infortunati ancora non disponibili. Ecco che allora questo pomeriggio rivedremo di nuovo Bismark (in gol con la Vis Pesaro solo pochi giorni fa) e Padovan in coppia in attacco, con il supporto di Belcastro sulla tre quarti: toccherà allora a Ingrosso, Tentoni, Marcucci e Valeau agire come titolari in mediana. In difesa i titolari dell’imolese saranno ancora una volta Carini, Boccardi e Della Giovane, con Rossi, fedele tra i pali. Per la Triestina invece il tecnico Gautieri si affiderà ancora al 4-3-3 come modulo di partenza, dove saranno ancora Formiconi, Lambrughi, Malomo e Scrugli i titolari in difesa. Per la mediana del club biancorosso si faranno poi avanti Maracchi, Giorico e Beccaro, mentre toccherà al trittico Gatto-Costantino-Ferreri fare da titolari nel tridente offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Stilare un pronostico netto di questa sfida per il girone B ci appare un poco complicato dato il diverso momento che i due club stanno vivendo: anche il portale di scommesse snai ha dato valutazioni piuttosto vicine. Vediamo dunque che nel 1×2 il successo dell’Imolese vale 2,55 contro il 2,70 fissato per la Triestina: il pareggio ha rimediato la quota di 3,05.



