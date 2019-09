Diretta Imolese Virtus Verona/ Streaming video e tv: sfida a bassa quota (Serie C)

Imolese Virtus Verona, diretta dal signor Stefano Nicolini, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Galli di Imola, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C 2019-2020, che si disputerà in turno infrasettimanale. Momento difficile per gli emiliani che nella scorsa stagione si erano giocati all’ultimo respiro l’accesso alla finale play off per la promozione in Serie B. Questo nuovo campionato è partito con due pareggi e tre sconfitte, due soli punti in classifica che per il momento relegano l’Imolese in coda alla classifica nel girone B, in solitudine. Anche nell’ultimo match a Ravenna la squadra di Coppitelli non ha demeritato nel gioco, ma non è riuscita a concretizzare ed è uscita sconfitta di misurta dal campo. Ha brindato invece alla sua prima vittoria in questo campionato la Virtus Verona, capace di piegare 3-2 una Triestina in crisi ma sempre temibile, finalista play off nella passata stagione. Gli scaligeri in precedenza avevano ottenuto un solo punto nelle altre quattro partite disputate, pareggiando in casa del Gubbio, e con il loro primo successo hanno compiuto un significativo balzo in una classifica del girone ancora molto corta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv di Imolese Virtus Verona, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45. La partita non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevesports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni di Imolese Virtus Verona, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Galli di Imola, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Gli emiliani padroni di casa saranno schierati con un 4-3-1-2 dal tecnico Federico Coppitelli con: Rossi; Garattoni, Checchi, Carini, Valeau; Tentoni, Maniero, Alimi; Belcastro; Latte Lath, Vuthaj. Risponderà la Virtus Verona allenata da Fresco con questo undici titolare schierato con un 3-4-1-2: Sibi; Rossi, Pellacani, Curto; Danieli, Onescu, Manfrin, Cazzola; Marcandella; Odogwu, Magrassi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Imolese e Virtus Verona, secondo l’agenzia Snai favore del pronostico per gli emiliani contro gli scaligeri. La vittoria in casa viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio offerto a una quota di 3.00, mentre la vittoria in trasferta viene quotata 2.95. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25, l’under 2.5 a una quota di 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA