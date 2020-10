Diretta/ Imolese Virtus Verona: streaming video tv: partita equilibrata (Serie C)

DIRETTA IMOLESE VIRTUS VERONA: PADRONI DI CASA IN CERCA DI CONFERME

Imolese Virtus Verona, diretta dal signor Baratta di Rossano, sarà una sfida in programma per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Galli di Imola. Per l’Imolese il nuovo torneo è partito con un importante colpo esterno, vittoria in casa del quotato Padova di misura con rete decisiva messa a segno da Lombardi già nel primo tempo. Un acuto importante contro una squadra come quella biancoscudata, che ora andrà confermato contro una Virtus Verona che negli ultimi anni ha dimostrato di potersi consolidare nel professionismo. Anche quest’anno gli scaligeri puntano alla salvezza e sono partiti con un soddisfacente pari interno contro il Cesena, altra piazza abituata alle categorie superiori. Un gol di Marcandella ha permesso alla squadra di Gigi Fresco di rimontare il repentino vantaggio siglato dai romagnoli, poi la Virtus è stata abbastanza solida da ottenere almeno un punto e muovere immediatamente la classifica. L’Imolese proverà a mettere in crisi questa solidità per garantirsi una vera e propria partenza sprint in avvio di campionato.

DIRETTA IMOLESE VIRTUS VERONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRLA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Imolese Virtus Verona, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni del match del girone B di Serie C tra Imolese e Virtus Verona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Cevoli con un 3-4-1-2: Siano, Boccardi, Rinaldi, Carini; Rondanini, Masala, Provenzano, Ingrosso; Lombardi; Sall, Ventola. Gli ospiti guidati in panchina da Luigi Fresco affronteranno invece il match con questo undici dal 1′: Sheikh; Daffara, Visentin, Pellacani, Amadio; Danieli, Cazzola, Marcandella; Daffara, Arma, Danti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Imolese Virtus Verona grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,25, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,10, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,20 la posta scommessa.



