Diretta Indian Wells 2021/ Streaming video tv: seconda giornata del torneo! (tennis)

L’appuntamento con la seconda giornata di Indian Wells 2021 scatta alle ore 20:00 di venerdì 8 ottobre: naturalmente il fuso orario è quello di casa nostra, sono 9 le ore di differenza tra qui e il deserto della California dove va in scena il tradizionale torneo di tennis. Lo abbiamo detto ieri, nel presentarne la prima giornata: di tutti i Masters 1000, Indian Wells è quello che per strutture, organizzazione e logistica somiglia maggiormente a uno Slam, infatti è un titolo prestigioso e nel passato qui hanno trionfato grandi campioni, perchè i big sono sostanzialmente presenti salvo eccezioni (e quest’anno ce ne sono parecchie).

A Indian Wells quest’anno si gioca in ottobre, ma originariamente questo torneo sarebbe a marzo: la pandemia di Coronavirus ha portato a spostarlo in fondo al calendario stagionale, se non altro però si gioca a differenza di quanto era successo un anno fa. Ora, vedremo quello che succederà in una seconda giornata che riguarda ancora il primo turno, ma già affacciandoci su qualche testa di serie; aspettiamo che la diretta di Indian Wells 2021 prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ricordiamo che la diretta tv di Indian Wells 2021 sarà disponibile su due diverse emittenti: il torneo maschile è garantito come sempre – trattandosi di un Masters 1000 – dalla televisione satellitare, dunque dovrete aver sottoscritto un abbonamento per usufruire del decoder di Sky. Il torneo femminile invece è in chiaro su SuperTennis, web-tv federale presente sul digitale terrestre; in entrambi i casi sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video, rispettivamente attivando l’applicazione Sky Go e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Parlando in maniera più approfondita di Indian Wells 2021, possiamo dire che il campione uscente non potrà difendere il suo titolo: Dominic Thiem, che aveva trionfato nel 2019 battendo in finale Roger Federer – sconfitto all’ultimo atto come nell’edizione precedente – ha infatti avuto una stagione particolarmente travagliata a causa degli infortuni, praticamente non ha mai giocato e ha deciso di prendersi il tempo di recuperare sino al 2022. Senza l’austriaco, si impoverisce un tabellone Atp già orfano dei Big Three, cosa questa che ha gettato qualche ombra su come il torneo sia stato organizzato (più che altro la sua calendarizzazione) visto che arriviamo in un momento ricco di impegni importanti, si chiamino essi Atp Finals o Coppa Davis per non parlare degli altri tornei di livello. In campo femminile la campionessa in carica c’è, ma scommettere oggi su una Bianca Andreescu capace di fare il bis a Indian Wells è particolarmente complesso; se non altro il torneo Wta regalerà come sempre tante belle storie e sorprese, speriamo magari che alcune possano anche essere a tinte tricolori, o azzurre se preferite.



