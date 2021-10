Diretta Indian Wells 2021/ Streaming video tv: via al secondo turno (tennis)

L’appuntamento con la diretta Indian Wells 2021 scatterà anche oggi alle ore 20.00 italiane di sabato 9 ottobre, perché pesano le 9 ore di differenza nel fuso orario tra noi e la California, dove va in scena il tradizionale torneo di tennis che di solito si disputa in primavera ed invece quest’anno è slittato in autunno a causa del Covid, che già l’anno scorso aveva cancellato l’appuntamento con Indian Wells. Stavolta ecco invece un rinvio di qualche mese, ma infine il Masters 1000 di Indian Wells è finalmente cominciato, sostituendo di fatto quello di Shanghai che è stato invece annullato.

Si tratta di un torneo che dura una settimana e mezza, il massimo possibile Slam esclusi: anche questo è un segnale dell’importanza del torneo di Indian Wells, che quest’anno sarà pure una tappa fondamentale verso le Atp Finals di Torino. Giovedì e ieri è andato in scena il primo turno, oggi invece comincia il secondo turno che poi si completerà domani (le donne invece sono un giorno avanti e già oggi completano il secondo turno): andiamo allora a scoprire che cosa ci offrirà la diretta di Indian Wells 2021 stasera e stanotte e quali saranno gli italiani in campo nelle prossime ore.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ricordiamo che la diretta tv di Indian Wells 2021 sarà disponibile su due diverse emittenti: il torneo maschile è garantito come sempre – trattandosi di un Masters 1000 – da Sky, dunque è necessario un abbonamento alla televisione satellitare. Il torneo femminile invece è in chiaro su SuperTennis, web-tv federale presente sul digitale terrestre; in entrambi i casi sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video, rispettivamente attivando l’applicazione Sky Go o visitando il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Parlando in maniera più approfondita della diretta Indian Wells 2021, ecco che oggi avremo il secondo turno per quanto riguarda la parte alta del tabellone sia maschile sia femminile, mentre la parte bassa è già andata in scena ieri per le donne e sarà di contro solo domani in campo maschile. Tra gli uomini quasi tutti gli italiani sono nella parte bassa, per cui oggi scenderà in campo solamente Salvatore Caruso, che è già stato molto bravo prima a superare le qualificazioni per accedere al tabellone principale e poi a battere al primo turno lo statunitense Zachary Svajda per approdare al secondo turno, dove però per Caruso la sfida contro il russo Aslan Karatsev, testa di serie numero 19, si annuncia decisamente complicata.

Quanto alle donne, il sabato di Indian Wells si annuncia più interessante in ottica italiana. Per Martina Trevisan potremmo ripetere quanto abbiamo detto per Caruso: l’azzurra ha superato le qualificazioni e poi ha battuto la ceca Marie Bouzkova per raggiungere il secondo turno, dove però sarà attesa da un match difficile con l’estone Anett Kontaveit, testa di serie numero 18. Discorso ben diverso per Camila Giorgi, che grazie soprattutto alla meravigliosa vittoria in Canada ad agosto ha scalato la classifica ed è testa di serie numero 30 ad Indian Wells 2021, dunque al primo turno ha usufruito di un bye e debutterà oggi, affrontando la statunitense Amanda Anisimova.



