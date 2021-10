Diretta Indian Wells 2021/ Streaming video tv: Zverev e Tsitsipas nei quarti (tennis)

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: SI COMPLETANO I QUARTI!

Tempo di completare i quarti di finale a Indian Wells 2021: venerdì 15 ottobre si torna in campo alle ore 20:00 italiane per una giornata dedicata al Masters 1000 di tennis, che sta arrivando alla sua conclusione. Avremo anche le semifinali del tabellone femminile, andando quindi a conoscere le due giocatrici che si contenderanno il prestigioso titolo; non ci sono più italiani in gara e possiamo parlare di delusione, visto che Jannik Sinner e Matteo Berrettini avrebbero potuto incrociarsi nei quarti ma sono invece caduti prima, entrambi per mano di Taylor Fritz. I due, come sappiamo, hanno anche dato forfait nel doppio lasciando intendere di avere come primo obiettivo la qualificazione alle Atp Finals; dipenderà da loro, ma intanto cosa succederà a Indian Wells 2021?

I due quarti maschili di oggi ci presentano due chiari favoriti e due sorprese: nella prima categoria rientrano naturalmente Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, che potrebbero regalarci una semifinale da sogno. Gli altri due sono il già citato Fritz e Nikoloz Basilashvili, e almeno guardando il loro cammino nel torneo bisogna dire che c’è differenza rispetto ai match affrontati. In ogni caso entrambi si giocano un posto in semifinale, che sarebbe un grande traguardo; per scoprire come andranno le cose possiamo ora metterci comodi e aspettare, parlando nel frattempo dei temi principali legati alla diretta di Indian Wells 2021.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Possiamo ricordare che sono due le emittenti cui rivolgersi per la diretta tv di Indian Wells 2021: il torneo maschile è un’esclusiva della televisione satellitare, che lo trasmetterà sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (ai numeri 201 e 204 del decoder) con la possibilità di seguire i match in mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Gli incontri del torneo femminile sono invece su SuperTennis, web-tv federale presente sul digitale terrestre e che, consultando il sito www.supertennis.tv, fornisce l’alternativa della diretta streaming video.

DIRETTA INDIAN WELLS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Per la diretta di Indian Wells 2021 torneremo a parlare del possibile incrocio di lusso in semifinale, ma intanto bisogna concedere spazio anche ai due outsider. Di Taylor Fritz avevamo già detto e possiamo ricordare che essere ai quarti di un Masters 1000 avendo eliminato in serie Berrettini e Sinner è certamente un ottimo risultato, considerata la crescita e il livello dei due italiani. Nikoloz Basilashvili ha certamente avuto un percorso più abbordabile, ma intanto nei primi 8 ci è arrivato lui; stiamo parlando di un giocatore che appare solido e costante nei risultati, che ha vinto 5 titoli Atp di cui tre 500 (anche se risalgono al 2018 e 2019) e che in questa stagione ha messo comunque in bacheca Doha e Monaco di Baviera, con il 100% delle finali vinte.

Insomma, il georgiano potrebbe essere una minaccia per Stefanos Tsitsipas anche se la sua superficie favorita rimane la terra rossa; del greco invece bisogna dire che su di lui non si placano le polemiche, ultimo della lista è stato il nostro Fabio Fognini che ha messo in mezzo il padre (e coach) accusandolo di comportamento antisportivo. Stando alle questioni di campo, Tsitsipas è giocatore meraviglioso come lo è Alexander Zverev: se semifinale sarà, la speranza è che sia uno spettacolo ma attenzione, perchè a Indian Wells 2021 è già caduto Daniil Medvedev…



