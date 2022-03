Diretta Indian Wells 2022/ Berrettini Harris streaming video tv: 3° turno (tennis)

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: BERRETTINI HARRIS AL TERZO TURNO!

Martedì 15 marzo, sempre con inizio dei match alle ore 20:00, scatta un altro appuntamento con Indian Wells 2022: i match che vivremo oggi sono quelli che riguardano il terzo turno maschile, nella parte bassa del tabellone, e gli ottavi femminili nella metà alta. Berrettini Harris è il match che ci interessa maggiormente, perché l’azzurro va a caccia di un’altra vittoria dopo quella, assolutamente complessa, che ha timbrato contro il giovane danese Holger Rune: il quale si è confermato in grande crescita e con un bel futuro davanti, ma per il momento si è arreso anche se solo per dettagli.

Diretta Indian Wells 2022/ Sinner Bonzi streaming video tv: partite al via, si gioca!

Quel che conta è che Matteo Berrettini è ancora in corsa nella diretta di Indian Wells 2022, e oggi se la vedrà contro il sudafricano Lloyd Harris contro cui ha giocato una volta sola, nel Roland Garros di due anni fa battendolo in quattro set; in caso di vittoria, il romano andrebbe a incrociare uno tra Miomir Kecmanovic e Botic Van De Zandschulp, che hanno eliminato rispettivamente Marin Cilic e Félix Auger-Aliassime e dunque, pur se Berrettini sarebbe comunque favorito, vanno assolutamente presi con le pinze e devono godere del giusto rispetto.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022/ Streaming video tv: attesa per esordio Berrettini

DIRETTA INDIAN WELLS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv di Indian Wells 2022 riguarda due diversi emittenti: per il torneo maschile il riferimento è Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder), dunque appuntamento riservato ai clienti Sky anche per la diretta di Berrettini Harris, mentre il torneo femminile è su SuperTennis, web tv federale in chiaro per tutti sul digitale terrestre. In entrambi i casi è disponibile il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go sui propri apparecchi oppure, per la seconda opzione, visitando senza costi il sito www.supertennix.it.

DIRETTA/ Indian Wells 2022 streaming video tv: Jasmine Paolini batte Sabalenka!

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente sono altri i match che nella diretta di Indian Wells 2022 per martedì ci terranno compagnia. Sempre guardando il tabellone Atp, la testa di serie più alta rimasta in corsa è proprio Berrettini (nella parte bassa del main draw), seguito da Andrey Rublev che oggi affronta nel suo terzo turno Frances Tiafoe, in uno scontro generazionale nel quale il russo è al momento uno dei giocatori di riferimento. Tiafoe però su questi campi potrebbe sempre essere una minaccia; in questa porzione di tabellone occhio sempre a Hubert Hurkacz – gioca contro Steve Johnson – e poi ovviamente John Isner che però rischia contro Diego Schwartzman, mentre il veterano Grigor Dimitrov se la vede con Alexander Bublik che è in grande crescita.

Per Berrettini, pensando al suo eventuale percorso in questo Masters 1000 a Indian Wells, la buona notizia è l’eliminazione di Alexander Zverev, battuto a sorpresa da Tommy Paul: lo statunitense giocherà ora contro Alex De Minaur, mentre Taylor Fritz per quanto ha fatto vedere l’anno scorso è un tennista che nella diretta di Indian Wells 2022 rappresenta una minaccia per tutti, Berrettini può affrontarlo nei quarti ma intanto la testa di serie numero 20 sfida il giovane spagnolo Jaume Munar, che ha vinto il derby contro il più navigato Pablo Carreno Busta. Staremo a vedere come andranno questi match…



© RIPRODUZIONE RISERVATA