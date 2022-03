Diretta Indian Wells 2022/ Sinner Kyrgios streaming video tv: sfida show! (tennis)

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: SINNER KYRGIOS, SPETTACOLO!

È grande spettacolo a Indian Wells 2022: mercoledì 16 marzo si giocano i match degli ottavi di finale nella parte alta del tabellone Atp (quella bassa per il torneo Wta) e il Masters 1000 di tennis che scatta alle ore 20:00 italiane ci presenta Sinner Kyrgios. Match ad alta intensità: l’azzurro, unico nostro rappresentante rimasto in corsa, ha battuto Benjamin Bonzi con qualche difficoltà di troppo e ora si avvicina al bersaglio grosso, sapendo però che dovrà sudare sette camicie per liberarsi di un Nick Kyrgios istrionico, spesso poco “interessato” alle vicende del campo ma dotato di grande talento, come ha spesso dimostrato.

L’australiano, sempre imprevedibile quando affronta un match, lo ha fatto anche due giorni fa, perché nella diretta di Indian Wells 2022 lo abbiamo visto eliminare Casper Ruud senza troppi patemi; adesso attenzione, perché nella parte alta del tabellone maschile sono stati eliminati a sorpresa il numero 1 Daniil Medvedev (che da lunedì perderà il trono) e Stefanos Tsitsipas, uno che Sinner lo ha già fatto piangere. Insomma, Jannik può davvero arrivare in fondo; le insidie non mancano, ma ora nella diretta di Indian Wells 2022 le cose per lui possono diventare realmente interessanti…

DIRETTA INDIAN WELLS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE SINNER KYRGIOS E IL TORNEO DI TENNIS

Possiamo ricordare che la diretta tv di Indian Wells 2022 sarà affidata a Sky Sport Tennis per il torneo maschile: dunque anche Sinner Kyrgios verrà trasmessa sul canale della televisione satellitare – numero 205 del decoder – che è riservata agli abbonati, e potranno seguire i match anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Il torneo femminile a Indian Wells 2022 è invece fornito dalla web-tv federale SuperTennis, disponibile sul digitale terrestre in chiaro e con la possibilità di visitare il sito www.supertennix.it per la mobilità. Il portale ufficiale del torneo, www.bnpparibasopen.com, metterà a disposizione le informazioni utili come i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Indian Wells 2022 ci consegna dunque degli ottavi anche a sorpresa: fuori Medvedev e Tsitsipas, certamente due straordinari favoriti per il titolo (soprattutto il russo) che invece sono stati eliminati, rispettivamente, dal redivivo Gael Monfils (che Sinner invece ha battuto in un paio di occasioni) e da Jenson Brooksby, il sorprendente statunitense che nel secondo turno aveva già fatto fuori Karen Khachanov. Senza i due big aumentano le quotazioni di Jannik Sinner e dello stesso Nick Kyrgios, ma certamente ora il grande favorito per prendersi la finale nel deserto della California è Rafa Nadal.

Il maiorchino ha superato Daniel Evans e ora affronta il gigante Usa Reilly Opelka, ma gli appassionati stanno già aspettando l’eventuale momento in cui avremo lo scontro generazionale con Carlos Alcaraz, che un derby lo ha vinto due giorni fa lasciando appena due game a Roberto Bautista Agut, continua a progredire a grandi passi e ora sarà lui a sfidare Monfils. Per Brooksby invece ci sarà l’incrocio con il campione in carica Cameron Norrie, che ha nuovamente battuto Nikoloz Basilashvili in quella che era la riedizione della finale 2021: ne vedremo dunque delle belle, con la speranza che nel tabellone dei quarti ci sia anche Sinner…



