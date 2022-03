Diretta Indian Wells 2022/ Streaming video tv: ecco la seconda giornata (tennis)

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: PROSEGUE IL TORNEO MASTERS 1000

A Indian Wells 2022 si torna a giocare: alle ore 20:00 italiane di venerdì 11 marzo vivremo infatti un’altra giornata dedicata al torneo Masters 1000 (o semplicemente 1000, in campo femminile) con il grande tennis che ci fa compagnia dal deserto della California per altri match del primo turno, almeno per quanto riguarda il tabellone maschile visto che le donne, che hanno iniziato un giorno prima, sono già al secondo e dunque avranno l’esordio di alcune big, o comunque teste di serie che dovremo invece attendere domani per quanto riguarda gli uomini.

Cominciamo subito con il dire che oggi il piatto non prevede italiani al via, ma comunque non ci sono motivi per lamentarsi: se parliamo di secondo turno Wta, la diretta di Indian Wells 2022 ci consegna per esempio il ritorno di Emma Raducanu che dopo la clamorosa vittoria agli Us Open si è persa per strada o comunque non si è confermata – tema sempre delicato – ma anche Garbine Muguruza recente vincitrice delle Wta Finals, e ancora Iga Swiatek che tra le giovani è una delle più interessanti da seguire. Insomma, di carne al fuco ne abbiamo; e allora tuffiamoci nelle atmosfere della diretta di Indian Wells 2022.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv di Indian Wells 2022 prevede due diverse emittenti. Il torneo maschile sarà infatti una prerogativa della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) che fornirà ai suoi abbonati i principali match della giornata, con la possibilità di seguirli anche in mobilità tramite l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece sulla web-tv federale SuperTennis, in chiaro per tutti (e disponibile anche sul decoder di Sky), in questo caso la diretta streaming video sarà garantita dal portale www.supertennix.it. Ricordiamo inoltre che il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.bnpparibasopen.com, fornirà le informazioni utili come i boxscore di match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nel torneo maschile di Indian Wells 2022 oggi avremo dunque alcuni giocatori interessanti che faranno il loro esordio. I big come detto sono ancora fermi, godendo del bye; qui siamo nella parte bassa del tabellone che è quella di Matteo Berrettini (testa di serie numero 6) e allora possiamo dire che andrà seguito con attenzione il match tra Ugo Humbert e il giovane danese Holger Rune (da seguire, potrebbe fare strada) perché il vincente sarà l’avversario del romano nel secondo turno, poi occhio anche all’incrocio tra Henri Laaksonen e Facundo Bagnis che potrebbero andare a sfidare Berrettini nel terzo turno (ovviamente uno dei due) anche se il match più atteso è sicuramente quello con il sudafricano Lloyd Harris, lui pure già avanti facendo parte del seeding.

Tra le partite di oggi nella diretta di Indian Wells 2022 va sicuramente segnalata quella tra Tennys Sandgren e Botic Van De Zandschulp, con l’olandese che sembra aver trovato un buon periodo come ha già dimostrato agli Australian Open; e poi certamente quella tra Jordan Thompson, che su queste superfici si può sempre esaltare, e un David Goffin che forse ha esaurito le sue cartucce migliori ma rimane pur sempre un giocatore di talento e che può fare ampia strada nel torneo. Vedremo quindi quello che ci dirà la diretta di Indian Wells 2022…



