Diretta Indian Wells 2022/ Streaming video tv: inizia il Masters 1000 nel deserto

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: INIZIA IL MASTERS 1000 NEL DESERTO

Alle ore 19:00 di giovedì 10 marzo scatta Indian Wells 2022: finalmente il quinto Slam, come da sempre è soprannominato questo torneo, ci fa compagnia nel calendario del tennis mondiale. Si stratta di un Masters 1000, sia per gli uomini che per le donne: siamo nel deserto della California e si torna a giocare a marzo, dopo che la pandemia aveva costretto gli organizzatori a cancellare l’edizione 2020 per poi spostare a ottobre quella del 2021 che, ricorderete, aveva avuto due campioni a sorpresa in Cameron Norrie e Paula Badosa, a conferma anche di un periodo davvero singolare.

Ora però si rientra nella normalità: a Indian Wells 2022 saranno protagonisti anche tanti italiani, capitanati da Jannik Sinner (recente protagonista in Coppa Davis) e Matteo Berrettini che rientra, mentre nel tabellone Wta ha dato forfait Camila Giorgi e dunque vedremo la sola Jasmine Paolini. Nella diretta di Indian Wells 2022 però ci saranno anche tanti altri campioni: da Rafa Nadal al nuovo numero 1 Atp Daniil Medvedev, con asterisco su Novak Djokovic che è regolarmente iscritto e fa parte del main draw, ma potrebbe non godere dell’esenzione per giocare ed essere dunque escluso come già agli Australian Open.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv di Indian Wells 2022 prevede due diverse emittenti. Il torneo maschile sarà infatti una prerogativa della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) che fornirà ai suoi abbonati i principali match della giornata, con la possibilità di seguirli anche in mobilità tramite l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece sulla web-tv federale SuperTennis, in chiaro per tutti (e disponibile anche sul decoder di Sky), in questo caso la diretta streaming video sarà garantita dal portale www.supertennix.it. Ricordiamo inoltre che il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.bnpparibasopen.com, fornirà le informazioni utili come i boxscore di match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Indian Wells 2022 ci consegna dunque il primo torneo di livello dopo gli Australian Open: archiviato il trionfo di Nadal con lo Slam numero 21 messo in bacheca, il tour ha poi attraversato il Messico e in generale la costa Ovest fermandosi ora a Sud di essa, nel deserto della California dove le alte temperature e le condizioni climatiche non sempre eccellenti la fanno da padrone. A Indian Wells 2022, nel tabellone maschile, i favoriti d’obbligo sono ovviamente Medvedev, che dopo 17 anni ha spezzato il dominio dei Big Four nel ranking mondiale, e quel Nadal che ha mostrato come anche a quasi 36 anni possa essere un giocatore imbattibile (ma sulla distanza dei tre set le cose potrebbero cambiare).

Noi ovviamente speriamo in Sinner e Berrettini che, come detto, guidano una pattuglia azzurra che comprende anche un Lorenzo Sonego visto in difficoltà in Coppa Davis ma anche il veterano Fabio Fognini. Tra le donne, la numero 1 e dominatrice del momento Ashleigh Barty ha dato forfait, ma avremo il ritorno di Naomi Osaka: sulla carta la giapponese, vincitrice di 4 Slam, sarebbe la prima avversaria dell’australiana e forse l’unica che nel lungo periodo le possa contendere lo scettro di numero 1 Wta, ma come sappiamo ci sono stati problemi extra-campo che le hanno tolto la possibilità di farlo davvero. Tra poco comunque per la diretta di Indian Wells 2022 si giocherà, e allora staremo a vedere…



