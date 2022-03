Diretta Indian Wells 2022/ Streaming video tv: Nadal Kyrgios nei quarti! (tennis)

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: NADAL E ALCARAZ SUGLI SCUDI

Oggi a Indian Wells 2022 iniziano i match dei quarti di finale maschili: sarebbe meglio dire che sarà nella notte italiana di venerdì 18 marzo, perché l’ordine di gioco del torneo prevede che si inizi alla 1:00 con Rafa Nadal che, dopo aver battuto Reilly Opelka, se la vede con Nick Kyrgios in un vero e proprio show, caratterizzato anche da un’intensa rivalità tra i due per qualche episodio del passato. Di questo match bisogna dire che purtroppo avrebbe potuto giocarlo Jannik Sinner, ma la rivincita dell’altoatesino contro il campione maiorchino non ci sarà perché, come noto, Sinner ha dato forfait a causa di un virus intestinale.

L’altro match nel tabellone maschile di Indian Wells 2022 vede la presenza del campione in carica, Cameron Norrie: per il britannico la sfida nei quarti di finale sarà contro l’altro spagnolo Carlos Alcaraz, fenomeno diciottenne che sembra già pronto per arrivare in fondo e, al netto di quello che succederà in questo torneo, si può già inserire tra i big di questo sport. Nella diretta di Indian Wells 2022 assisteremo poi agli altri due quarti femminili, che inizieranno alle ore 21:00 di giovedì 17 marzo: stiamo per parlarne, ricordando che la prima semifinale è formata e sarà un altro incrocio tra Simona Halep e Iga Swiatek.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv di Indian Wells 2022 viene trasmessa dai canali della televisione satellitare per quanto riguarda il torneo maschile, e SuperTennis per quello femminile: nel primo caso appuntamento al numero 205 del decoder per gli abbonati Sky, nel secondo sarà il digitale terrestre in chiaro a fornire la visione (numero 64 del telecomando). In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere ai match del torneo di tennis grazie ai servizi di diretta streaming video: l’applicazione Sky Go per la televisione satellitare e, sempre per il torneo femminile di Indian Wells 2022, il sito www.supertennix.it.

DIRETTA INDIAN WELLS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Dunque a Indian Wells 2022 sono protagonisti gli spagnoli: Rafa Nadal e Carlos Alcaraz hanno 17 anni di differenza, e nei giorni scorsi abbiamo parlato del confronto tra i loro risultati da giovanissimi. Se Nadal punta l’ennesimo grande titolo della carriera, dopo aver timbrato il record degli Slam agli Australian Open, Alcaraz va a caccia della definitiva consacrazione almeno in questo contesto, per poi sapere che la conferma non sarà così scontata. Saranno due match assolutamente interessanti, ma lo saranno anche i due quarti femminili.

Da una parte infatti Paula Badosa, la campionessa in carica e in crescita costante, affronta la coetanea Veronika Kudermetova che è l’ennesimo prodotto del tennis russo, l’anno scorso ha vinto il 500 di Charleston e in questo torneo ha già eliminato Naomi Osaka; l’altro match è quello tra Elena Rybakina (classe 1999), semifinalista alle Olimpiadi e giocatrice che sta diventando sempre più solida, e la testa di serie numero 6 Maria Sakkari, una che può ragionevolmente stare allo stesso tavolo delle big ma forse deve ancora fare il definitivo salto di qualità. Sarà proprio il match tra la greca e la kazaka ad aprire le danze nella diretta di Indian Wells 2022 per questa sera, non vediamo l’ora di raccontare queste partite dei quarti di finale…

