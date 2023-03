Diretta Indian Wells 2023/ Alcaraz Auger-Alissime streaming video tv, orario match

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: IN CAMPO ALCARAZ!

Sinner Fritz è il match che si gioca a Indian Wells 2023 per i quarti di finale, nella giornata di giovedì 16 marzo: si parte alle ore 19:00 italiane, ma il calendario al momento prevede che la prima sfida sia Alcaraz Auger Aliassime. Siamo nella parte alta del tabellone Atp: l’altro quarto di finale è quello che mette in campo un giocatore che recentemente ha centrato un altro traguardo, quello delle 100 vittorie nel tour Atp diventando per altro il secondo più veloce a farlo. Un predestinato e non solo: un vincente, che ha saputo mettere in bacheca grandi trofei prima di raggiungere i 20 anni di età.

Libia, sparite 2,5 tonnellate di uranio/ La denuncia di AIEA “Scomparsi 10 container"

Oggi nella diretta di Indian Wells 2023 Alcaraz, che può anche tornare numero 1 del ranking Atp strappando la leadership a Novak Djokovic (assente in California per la solita vicenda dei vaccini), se la vedrà con un avversario non indifferente: Félix Auger-Aliassime, classe 2000, è infatti un tennista che ha già raggiunto parecchie finali e nell’ultima stagione ha fatto il salto di qualità riuscendo anche a vincerle (era partito 0-8), è arrivato in profondità negli Slam e ha giocato le Atp Finals. Questo match sarà sicuramente scintillante a Indian Wells 2023, staremo a vedere…

McDonald's e Pachino Igp, siglato l'accordo/ 250mila kg di pomodori ogni anno

DIRETTA INDIAN WELLS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv di Indian Wells 2023 si divide tra il torneo maschile e quello femminile. I match Atp saranno trasmessi su Sky Sport Tennis, il canale dedicato che è stato aperto al numero 205 del decoder e che di conseguenza è riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Le partite del torneo Wta invece saranno appannaggio di SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (dunque un appuntamento in chiaro per tutti) con la mobilità che viene garantita dal portale SuperTenniX. Possiamo inoltre citare il sito ufficiale del torneo, ovvero www,bnpparibasopen.com, sul quale troverete tutte le informazioni utili come i boxscore statistici di ciascun match e i tabelloni di Indian Wells 2023 con l’ordine delle partite.

"Tossicodipendenti fuori dal carcere"/ Delmastro: "Rieducazione in comunità di cura"

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Indian Wells 2023 ci propone ovviamente anche le due sfide per i quarti di finale femminili, sempre nella parte alta del tabellone. Qui parliamo di Muchova Rybakina e Swiatek Cirstea: la rumena Sorana Cirstea è certamente la grande rivelazione, una veterana che sta provando a inseguire i fasti di un passato che l’aveva portata a giocare la finale di Toronto, ormai dieci anni fa. Contro di lei la numero 1 Wta Iga Swiatek, campionessa in carica e che nel 2022 ha timbrato il Sunshine Double: già tre Slam in bacheca per la polacca, chiaramente grande favorita per arrivare in fondo anche quest’anno.

L’altro quarto è interessante: Karolina Muchova, ennesimo prodotto di grande solidità espresso dal tennis ceco, va a caccia del centesimo per fare l’euro ma non parte favorita contro Elena Rybakina, la kazaka che l’anno scorso ha vinto Wimbledon e poi ha raggiunto la finale degli Australian Open. Per la classe ’99, che ha nel servizio una straordinaria arma, vincere nella diretta di Indian Wells 2023 rappresenterebbe un altro passo avanti in una carriera che sembra ormai aver svoltato, anche se quando parliamo di tennis femminile bisogna sempre considerare che i saliscendi di una singola giocatrice sono sempre all’ordine del giorno…











© RIPRODUZIONE RISERVATA