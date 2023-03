Diretta Indian Wells 2023/ Berrettini Daniel streaming video tv, orario dei match

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: ESORDIO PER BERRETTINI!

A Indian Wells 2023 si continua a giocare: venerdì 10 marzo, sempre con inizio dei match alle ore 20:00, prende il via il secondo turno del torneo di tennis Masters 1000 e avremo finalmente l’esordio del primo dei tre italiani che, avendo la testa di serie nel tabellone, ha potuto godere del bye. Berrettini Daniel è il match che ci interessa: il nostro Matteo Berrettini sfida il giapponese Taro Daniel, un match non scontato perché Daniel, che al primo turno di Indian Wells 2023 ha eliminato Carballes Baena (ed era già arrivato dalle qualificazioni), una settimana fa ad Acapulco ha battuto nientemeno che Casper Ruud, inoltre è un giocatore esperto che sa come si sta in campo in questi contesti.

In più, nel Mexican Open Berrettini è stato costretto al ritiro nel corso del quarto di finale contro Holger Rune: sotto 0-6 0-1 ha dato forfait per un problema alla gamba. Nei giorni scorsi il romano ha rassicurato sulle sue condizioni, affermando di starsi allenando regolarmente; naturalmente però in un contesto di partita in un Masters 1000 bisognerà valutare come Berrettini stia veramente, e allora lo scopriremo nel corso della diretta di Indian Wells 2023 che ci consegnerà anche la sfida tra la nostra Camila Giorgi e Jessica Pegula, attuale numero 3 del ranking Wta e dunque avversaria molto tosta.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv di Indian Wells 2023 si divide tra il torneo maschile e quello femminile. I match Atp saranno trasmessi su Sky Sport Tennis, il canale dedicato che è stato aperto al numero 205 del decoder e che di conseguenza è riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Le partite del torneo Wta invece saranno appannaggio di SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (dunque un appuntamento in chiaro per tutti) con la mobilità che viene garantita dal portale SuperTenniX. Possiamo inoltre citare il sito ufficiale del torneo, ovvero www,bnpparibasopen.com, sul quale troverete tutte le informazioni utili come i boxscore statistici di ciascun match e i tabelloni di Indian Wells 2023 con l’ordine delle partite.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Indian Wells 2023 aspettiamo ancora l’esordio di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che come quello del numero 1 (del seeding) Carlos Alcaraz avverrà domani; intanto però oggi avremo altri protagonisti in campo. Daniil Medvedev per esempio affronta il suo secondo turno in bello stile, contro il giovane Usa Brandon Nakashima che cerca il salto di qualità definitivo; per Stefanos Tsitsipas la prima a Indian Wells 2023 non sarà meno tosta perché l’avversario è Jordan Thompson che su questi campi può sempre dire la sua.

Per Denis Shapovalov secondo turno di lusso contro Ugo Humbert e rischia qualcosa anche Karen Khachanov, semifinalista agli Australian Open, che deve affrontare il tedesco Oscar Otte. Il big cui è andata peggio è sicuramente Casper Ruud, già citato, che se la vede con Diego Schwartzman, anche se l’argentino dopo un grande 2020 è nettamente calato. Avremo poi un interessante derby a stelle e strisce tra Frances Tiafoe e Maxime Giron; per Grigor Dimitrov, ormai un veterano del circuito ma che può sempre piazzare il colpo, il primo ostacolo nella diretta di Indian Wells 2023 sarà Jason Kubler. Non ci resta che vedere insieme come andranno le cose in un’altra giornata nel deserto della California…

