Diretta Indian Wells 2023/ Fognini Shelton streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: OGGI QUATTRO ITALIANI!

A Indian Wells 2023 si apre un’altra intensa giornata di match: giovedì 9 marzo si comincia a giocare alle ore 20:00 (italiane), il torneo di tennis che fa parte del circuito Masters 1000 (sia maschile che femminile) propone oggi la conclusione del primo turno e bisogna ricordare che il programma, essendo che la sua conclusione è prevista al termine della prossima settimana, ricalca quasi integralmente quello di uno Slam, tanto che l’appuntamento nel deserto della California (questo anche per altri aspetti, maggiormente logistici) è conosciuto anche come il quinto Major.

Nella diretta di Indian Wells 2023 vedremo all’opera quattro italiani: nel torneo maschile è impegnato Fabio Fognini in una sfida generazionale contro Ben Shelton, il 2002 della Georgia che agli Australian Open ha avuto una straordinaria corsa fino ai quarti di finale, facendo vedere di poter essere un campione in erba o comunque un ottimo giocatore in divenire. Nel tabellone Atp poi tre giocatori hanno il bye essendo teste di serie: vedremo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini soltanto al secondo turno di Indian Wells 2023, e dunque dovremo aspettare i loro avversari.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Indian Wells 2023 sarà come sempre proposta su due emittenti: il torneo maschile infatti è fornito dalla televisione satellitare che lo seguirà in particolar modo con Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder), appuntamento quindi riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, attraverso l’applicazione Sky Go. Abbiamo poi il torneo femminile che viene garantito da SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando: anche in questo caso potrete assistere alle immagini in mobilità visitando il sito SuperTenniX, oppure installandone la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Sono invece tre le donne che giocano oggi a Indian Wells 2023, con Martina Trevisan che invece salta il primo turno del torneo 1000. Per Lucia Bronzetti la sfida è contro la statunitense Bernarda Pera, che ha maggiore esperienza e parte dunque favorita anche se la romagnola ha tutto per imporsi e volare al secondo turno. Favorita invece Elisabetta Cocciaretto, che sfida la spagnola Nuria Parrizas Dia: l’anconetana per di più è in forte crescita e dunque ci aspettiamo che almeno oggi possa avanzare nel torneo, poi si vedrà.

La terza italiana impegnata oggi nella diretta di Indian Wells 2023 è Jasmine Paolini: per la lucchese una sfida ostica contro la veterana tedesca Tatjana Maria, che recentemente si è fermata per la maternità ma poi è tornata sul circuito. Sarebbe chiaramente bello avere un en plein di italiani nel secondo turno di Indian Wells 2023, realisticamente potrebbe non essere così ma come sempre saranno i campi a fornire la loro insindacabile risposta, e tra poco scopriremo allora quello che succederà…

