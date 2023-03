Diretta Indian Wells 2023/ Medvedev Ivashka streaming video tv, orario dei match

DIRETTA MEDVEDEV IVASHKA: GRANDE TENNIS A INDIAN WELLS 2023

La diretta del torneo di Indian Wells 2023 oggi, domenica 12 marzo, prosegue sempre con inizio dei match alle ore 20.00 italiane a causa del forte fuso orario che ci separa dalla località della California, sede tradizionale del primo torneo di tennis Masters 1000 della stagione. La stagione del grande tennis, dopo il “prologo” di lusso a gennaio con gli Australian Open, riparte da Indian Wells, di fatto nel deserto della California, per un mese di grandi emozioni americane, considerando che a seguire ci sarà anche il torneo di Miami, altro Masters 1000.

Tuttavia dobbiamo evidenziare che quella di oggi sarà una serata (o nottata) senza emozioni per l’Italia, perché non ci sarà alcun azzurro da seguire, sia in campo maschile sia tra le donne. Questo si deve al fatto che nella notte fra venerdì e sabato Matteo Berrettini ha perso per 6-7 (5), 6-0, 3-6 contro il giapponese Taro Daniel, dominando il secondo set ma purtroppo perdendo gli altri due, sancendo così la sua eliminazione; stesso destino per Camila Giorgi nel tabellone femminile a causa della sconfitta in tre set contro la statunitense Jessica Pegula con il punteggio di 6-3, 1-6, 2-6. Tuttavia sarà comunque una serata di grande tennis, quindi continuiamo a curiosare nei temi della diretta di Indian Wells 2023…

DIRETTA INDIAN WELLS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv di Indian Wells 2023 si divide tra il torneo maschile e quello femminile. I match Atp saranno trasmessi su Sky Sport Tennis, il canale dedicato che è stato aperto al numero 205 del decoder e che di conseguenza è riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Le partite del torneo Wta invece saranno appannaggio di SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (dunque un appuntamento in chiaro per tutti) con la mobilità che viene garantita dal portale SuperTenniX. Possiamo inoltre citare il sito ufficiale del torneo, ovvero www,bnpparibasopen.com, sul quale troverete tutte le informazioni utili come i boxscore statistici di ciascun match e i tabelloni di Indian Wells 2023 con l’ordine delle partite.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Indian Wells 2023, in assenza di impegni per i tennisti italiani, che cosa potremmo evidenziare? Ecco ad esempio l’impegno del russo Daniil Medvedev contro il bielorusso Ilya Ivashka, partita che vede il primo chiaramente favorito ma che spicca anche per motivi “politici”, perché in molti altri sport nessuno dei due potrebbe competere in questo periodo. A proposito di russi, ci sarà anche Andrej Rublev, naturalmente a sua volta favorito contro il francese Ugo Humbert. Altri due big del tabellone maschile in gara oggi a Indian Wells 2023 saranno il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev, opposti rispettivamente al cileno Cristian Garin e al finlandese Emil Ruusuvuori.

Per completare la nostra panoramica sulla diretta di Indian Wells 2023 dobbiamo naturalmente fare un accenno anche a ciò che potrebbe succedere oggi nel tabellone femminile. A proposito di incroci delicati per motivi extra-sportivi, ecco che la bielorussa numero 2 del seeding Aryna Sabalenka affronterà nei panni della favorita l’ucraina Lesia Tsurenko, per il resto evidenziamo gli impegni di due padrone di casa, cioè Jessica Pegula e Cori Gauff, che saranno favorite rispettivamente contro la russa Anastasija Potapova e la ceca Linda Nosková.











