Diretta Indian Wells 2023/ Sakkari Sabalenka streaming video tv, orario match tennis

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: LE SEMIFINALI FEMMINILI

La diretta del torneo di Indian Wells 2023 continua anche oggi, venerdì 17 marzo, con inizio dei match alle ore 23.00 italiane a causa del forte fuso orario che ci separa dalla località della California, che come da tradizione ospita il primo torneo di tennis Masters 1000, ma anche del fatto che ormai gli incontri sono pochi, dal momento che oggi sarà giorno di semifinali nel torneo femminile.

Si comincerà dunque alle ore 23.00 italiane con la prima semifinale femminile nella diretta di Indian Wells 2023, che sarà il match Sakkari Sabalenka, mentre sarà naturalmente già passata la mezzanotte in orario italiano quando sul cemento della California avrà inizio la seconda semifinale femminile, che sarà in questo caso Swiatek Rybakina. Sarà quindi scomoda negli orari ma stuzzicante la diretta di Indian Wells 2023 oggi…

DIRETTA INDIAN WELLS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv di Indian Wells 2023 si divide tra il torneo maschile e quello femminile, che oggi avrà tutta l’attenzione. Ricordiamo comunque che i match Atp saranno trasmessi su Sky Sport Tennis, il canale dedicato che è stato aperto al numero 205 del decoder e che di conseguenza è riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Le partite del torneo Wta invece saranno appannaggio di SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (dunque un appuntamento in chiaro per tutti) con la mobilità che viene garantita dal portale SuperTenniX. Possiamo inoltre citare il sito ufficiale del torneo, ovvero www,bnpparibasopen.com, sul quale troverete tutte le informazioni utili come i boxscore statistici di ciascun match e i tabelloni di Indian Wells 2023 con l’ordine delle partite.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Indian Wells 2023 dobbiamo evidenziare che sono giunte in semifinale solamente big in questo torneo, che in campo femminile va definito più correttamente come un WTA 1000, comunque stessa categoria del suo omologo maschile. Come detto, la prima semifinale metterà di fronte la numero 7 del seeding di Indian Wells, cioè la greca Maria Sakkarī, e la testa di serie numero 2, cioè la bielorussa Aryna Sabalenka, che gareggia a titolo individuale stante la sospensione della sua Nazione per la guerra in Ucraina ma ha vinto gli Australian Open.

Se possibile, sarà ancora più nobile la seconda semifinale femminile che completerà nella notte italiana la diretta di Indian Wells 2023. Da una parte avremo infatti la testa di serie numero 1, cioè la polacca Iga Świątek, detentrice del titolo a Indian Wells e vincitrice in carriera di tre Slam, fra cui Roland Garros e US Open nel 2022, che affronterà la kazaka Elena Rybakina, numero 10 del seeding in California ma soprattutto vincitrice del torneo di Wimbledon nella scorsa stagione.











