Diretta Indian Wells 2023/ Sinner Gasquet streaming video tv, orario dei match

DIRETTA SINNER GASQUET: SECONDO TURNO AGLI INDIAN WELLS 2023

La diretta del torneo di Indian Wells 2023 continua anche oggi, sabato 11 marzo, sempre con inizio dei match alle ore 20.00 italiane a causa del forte fuso orario che ci separa dalla località della California, che come da tradizione ospita il primo torneo di tennis Masters 1000 che in un certo segno indica il definitivo inizio della stagione del grande tennis, dopo il “prologo” di lusso a gennaio con gli Australian Open. Sarà una serata (o nottata) importante anche per l’Italia, grazie innanzitutto a Sinner Gasquet.

Dunque aspettiamo il debutto nel torneo di Jannik Sinner, che come tutte le teste di serie ha ricevuto un bye al primo turno e quindi debutta direttamente nel secondo turno di Indian Wells 2023, affrontando un grande veterano del circuito Atp quale il francese Richard Gasquet, che invece ha superato al primo turno il croato Borna Gojo con il punteggio di 6-4, 6-7 (5), 6-2. Sinner arriva dal quarto turno raggiunto a Indian Wells sia l’anno scorso sia due stagioni fa, buoni risultati ma che speriamo possano essere ulteriormente migliorati. Tuttavia non ci sarà solo l’altoatesino da seguire, quindi continuiamo a curiosare nei temi della diretta di Indian Wells 2023…

DIRETTA INDIAN WELLS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv di Indian Wells 2023 si divide tra il torneo maschile e quello femminile. I match Atp saranno trasmessi su Sky Sport Tennis, il canale dedicato che è stato aperto al numero 205 del decoder e che di conseguenza è riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Le partite del torneo Wta invece saranno appannaggio di SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (dunque un appuntamento in chiaro per tutti) con la mobilità che viene garantita dal portale SuperTenniX. Possiamo inoltre citare il sito ufficiale del torneo, ovvero www,bnpparibasopen.com, sul quale troverete tutte le informazioni utili come i boxscore statistici di ciascun match e i tabelloni di Indian Wells 2023 con l’ordine delle partite.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Indian Wells 2023 aspettiamo ancora l’esordio non solo di Jannik Sinner ma anche di Lorenzo Musetti, testa di serie numero 19 e inserito nella stessa metà del tabellone dell’altro azzurro. Gli intrecci sono molteplici: anche Musetti dovrà affrontare un tennista francese, nel suo caso Adrian Mannarino che nel primo turno ha avuto la meglio per 4-6, 6-4, 7-6 (5) nientemeno che dell’austriaco Dominic Thiem, ma nel terzo turno è fissata la sfida tra il vincitore di Sinner Gasquet e quello di Musetti Mannarino, noi speriamo naturalmente che possa essere un derby italiano.

Per completare la nostra panoramica sulla diretta di Indian Wells 2023 dobbiamo naturalmente fare un accenno anche a ciò che potrebbe succedere oggi nel tabellone femminile, o almeno all’appuntamento che attende la testa di serie numero 23 Martina Trevisan, a sua volta al debutto nel deserto della California dopo il bye al primo turno. L’azzurra affronterà la padrona di casa statunitense Madison Brengle, che al primo turno ha vinto per 7-6 (5), 6-4 contro la tedesca Laura Siegemund. Gli orari rischiano di essere scomodi, ma dovremo seguire con grande attenzione i match di Indian Wells 2023…

