Diretta Indian Wells 2023/ Sinner Mannarino treaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: SINNER SFIDA MANNARINO!

La giornata di lunedì 13 marzo a Indian Wells 2023 prenderà il via ancora una volta alle ore 20:00 di casa nostra: si completa il programma degli ottavi di finale, e ci sono due italiani che proveranno a ottenere la qualificazione ai quarti. Sinner Mannarino è il match del tabellone Atp: avremmo potuto avere un bel derby azzurro ma il veterano Adrian Mannarino ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti nel turno precedente, quindi nulla da fare e sarà ora il nostro Jannik Sinner a sfidare il francese. L’altoatesino parte favorito; in caso di vittoria, il suo avversario sarà uno tra Stan Wawrinka già sfidato di recente e il giovane danese Holger Rune, già in Top Ten e in crescita costante.

Riguardo invece il tabellone femminile, nella diretta di Indian Wells 2023 c’è Trevisan Muchova: interessante sfida tra la fiorentina Martina Trevisan e una Karolina Muchova che ha sicuramente le armi per arrivare in fondo. Qui, se Martina dovesse arrivare ai quarti potrebbe poi incrociare la racchetta con Ons Jabeur, ma attenzione a Marketa Vondrousova che contro la ceca non parte battuta. Staremo dunque a vedere cosa succederà oggi nella diretta di Indian Wells 2023, perché naturalmente ci sono altri match molto interessanti e noi adesso, mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a raccontare quella che potrebbe essere l’intensa giornata di lunedì.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv di Indian Wells 2023 si divide tra il torneo maschile e quello femminile. I match Atp saranno trasmessi su Sky Sport Tennis, il canale dedicato che è stato aperto al numero 205 del decoder e che di conseguenza è riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Le partite del torneo Wta invece saranno appannaggio di SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (dunque un appuntamento in chiaro per tutti) con la mobilità che viene garantita dal portale SuperTenniX. Possiamo inoltre citare il sito ufficiale del torneo, ovvero www,bnpparibasopen.com, sul quale troverete tutte le informazioni utili come i boxscore statistici di ciascun match e i tabelloni di Indian Wells 2023 con l’ordine delle partite.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Parlando allora della diretta di Indian Wells 2023 dobbiamo dire che in campo avremo anche Carlos Alcaraz: il numero 1 del tabellone Atp sfida l’olandese Tallon Griekspoor partendo ovviamente favorito, ma anche dovendo considerare la sua condizione fisica di giorno in giorno. Sarà molto interessante il derby britannico tra Andy Murray, che a quasi 36 anni ha ancora parecchio da dire e potrebbe realmente arrivare in fondo, e Jack Draper mentre da seguire con attenzione sarà il match tra Francisco Cerundolo e Félix Auger-Aliassime, così come quello tra il campione in carica Taylor Fritz e l’altro argentino Sebastian Baez.

Tra le donne, la diretta di Indian Wells 2023 ci propone la campionessa e numero 1 Iga Swiatek impegnata in un match contro un’altra giocatrice che qui ha già vinto un titolo, e cioè Bianca Andreescu; la campionessa Us Open Emma Raducanu prova a salire di colpi dopo una stagione difficile ma rischia, perché Beatriz Haddad Maia è una giocatrice che negli ultimi mesi ha dimostrato una bella crescita. Attenzione poi a un match potenzialmente di fuoco per gli ottavi di finale, quello tra la kazaka Elena Rybakina e la spagnola Paula Badosa, un’altra che nel deserto della California ha già sollevato un trofeo. Staremo a vedere come andrà…











