Diretta Indian Wells 2023/ Streaming video tv: ecco la prima giornata in California!

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: SI PARTE IN CALIFORNIA!

Finalmente la diretta di Indian Wells 2023 ci fa compagnia: nel deserto della California si comincia a giocare alle ore 20:00 (ovviamente italiane) di mercoledì 8 marzo. Il torneo è di categoria 1000, e qui abbiamo il tabellone maschile e quello femminile; Indian Wells non è soltanto la prima parte del famoso e così nominato Sunshine Double (la sua seconda metà e Miami, che arriva subito dopo), il cui completamento – centrato l’anno scorso da Iga Swiatek – è assolutamente prestigioso: è anche conosciuto come il quinto Slam, il che la dice lunga su quanto sia atteso nel calendario del tennis mondiale e quanto sia importante per tutti.

Anche la diretta di Indian Wells 2023, trattandosi di un Masters 1000, prevede che gli uomini giochino al meglio dei tre set, ma sarà battaglia vera: è un peccato che abbiano dato forfait sicuri protagonisti come Novak Djokovic e Rafa Nadal (ma anche Nick Kyrgios), avremo però il rientro in grande stile di Carlos Alcaraz (già visto del resto in tornei “minori” ma comunque importanti) che sarà la prima testa di serie, poi ci saranno i nostri Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini che certamente avranno tutte le possibilità di arrivare in fondo. Cosa succederà nella diretta di Indian Wells 2023 lo scopriremo presto, quando si inizierà a giocare…

INDIAN WELLS 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Indian Wells 2023 sarà garantita in due diverse modalità. Il torneo maschile sarà infatti appannaggio di Sky Sport, che lo trasmetterà soprattutto attraverso il suo canale di riferimento Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) e ovviamente con la modalità della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece sarà fornito da SuperTennis, la web-tv federale che è in chiaro per tutti, e che allo stesso modo darà la possibilità di seguire i match in mobilità visitando il sito SuperTennix, anche in questo caso è disponibile un’app per avere accesso alle immagini con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Indian Wells 2023. Il torneo della California ha sempre regalato grandi emozioni: l’anno scorso per esempio lo aveva vinto Taylor Fritz, che oggi per la prima volta è entrato nella Top 5 del ranking Atp ma all’epoca era considerato un giocatore in forte ascesa ma ancora poco pronto per certi titoli. Eppure Fritz, poi eroe della prima Laver Cup vinta da Team Usa, in finale aveva battuto nientemeno che Nadal; al femminile invece il trofeo era finito nelle mani di Iga Swiatek, che si era così confermata e poi come detto aveva addirittura completato il Sunshine Double, un onore che solo pochissimi tennisti nella storia hanno conosciuto.

È soprattutto a livello femminile che le sorprese si sono rivelate a Indian Wells: basti pensare ai titoli di Naomi Osaka, Bianca Andreescu e Paula Badosa, nomi che certamente adesso sono “arrivati” in qualche modo ma che all’epoca delle vittorie non erano così appariscenti. Tra gli uomini il 2021, torneo giocato in autunno, ci aveva consegnato l’incredibile successo di Cameron Norrie contro l’altrettanto sorprendente finalista Nikoloz Basilashvili, ma per trovare altre imprese simili bisogna tornare abbastanza indietro nel tempo perché qui i big hanno dominato. Ad ogni buon conto, siamo solo all’inizio e non ci resta che scoprire come andranno le cose nella diretta di Indian Wells 2023…











