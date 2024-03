DIRETTA INDIAN WELLS 2024/ Musetti Rune video streaming tv: match al via, si gioca! (oggi 11 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: SI COMINCIA!

Finalmente possiamo vivere la giornata odierna a Indian Wells 2024. Se la sfida di Lucia Bronzetti contro Coco Gauff appare proibitiva, pur se la teenager statunitense ha dovuto penare non poco nel secondo turno per avere ragione di una Clara Burel che ha dovuto rimontare battendola solo nel tie break del terzo set, ha certamente le sue ampie possibilità di vittoria e qualificazione agli ottavi Lorenzo Musetti, che come detto sfida Holger Rune. Il giovane danese ha bruciato le tappe e a 21 anni ha già vinto un Masters 1000 (a Parigi-Bercy, quando ne aveva 19) giocando altre due finali sulla terra rossa di Montecarlo e Roma, a 35 giorni di distanza e perdendo contro Andrey Rublev e Daniil Medvedev; tuttavia, oggi appare leggermente in calo.

Possiamo dire che Rune stia faticando ad affermarsi davvero: fino a qualche tempo fa veniva considerato uno dei prossimi dominatori del circuito Atp insieme a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, ma mentre questi due hanno confermato le loro ambizioni per Rune la strada si è complicata, anche se stiamo parlando di tre giovanissimi che nel corso della carriera avranno certamente tanti alti e bassi. Noi intanto possiamo ricordare che c’è un solo precedente tra lui e Musetti, giocato l’anno scorso nei quarti del Queen’s: eravamo dunque sull’erba e il danese aveva vinto per 6-4 7-5. Oggi la storia potrebbe essere diversa: stiamo per scoprirlo insieme, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi perché la diretta di Indian Wells 2024 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

INDIAN WELLS 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

INDIAN WELLS 2024: MUSETTI RUNE, CHE SHOW!

La diretta di Indian Wells 2024 ci consegna, lunedì 11 marzo, le partite che sono valide per il terzo turno: si comincia a giocare alle ore 19:00 italiane e sarà un grande spettacolo, perché nel tabellone Atp troviamo due italiani impegnati contro dei big. Andiamo con ordine: Nardi Djokovic è una sfida impossibile per il giovane Luca Nardi, anche se il serbo già nel suo esordio ha sofferto qualcosa e dunque va sempre testato match dopo match, anche se la differenza di 122 posizioni nel ranking dice tanto anche senza scomodare la carriera di Novak Djokovic.

Decisamente più equilibrata Musetti Rune: il nostro Lorenzo Musetti ha il talento giusto per arrivare anche in fondo alla diretta di Indian Wells 2024, lo deve però dimostrare nel lungo periodo e nella costanza degli appuntamenti. Un po’ quello che si potrebbe dire di Holger Rune, anche se il danese è nella Top Ten del ranking e un Masters 1000 lo ha già vinto. Tuttavia attenzione a quello che succederà: Rune parte favorito ma le speranze di Musetti sono più che ampie, a patto che il livello di gioco corrisponda alle aspettative.

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta di Indian Wells 2024 vedremo in campo anche Lucia Bronzetti: le donne italiane stanno facendo bene in termini generali, abbiamo chiaramente il “traino” di Jasmine Paolini ma le sue colleghe e compagne di Billie Jean King Cup qualche risultato se lo prendono. La Bronzetti sfida oggi Coco Gauff, e anche per lei come per Nardi si può parlare di una partita senza troppe speranze di fare strada, comunque da vivere anche perché, nel turno precedente, la teenager statunitense ha avuto qualche problema di troppo e ha dovuto operare una grande rimonta per salvarsi.

Tra gli altri match che oggi animeranno la diretta di Indian Wells 2024 possiamo sicuramente parlare di Alexander Zverev che se la vede con Tallon Griekspoor, l’olandese in crescita, e di Daniil Medvedev che deve giocare contro Sebastian Korda, il quale a questo punto non si può più aspettare dicendo “si farà” ma è anche stato sfortunato lungo il percorso di crescita, pagando qualche infortunio. Cameron Norrie, che ha eliminato Lorenzo Sonego, Indian Wells lo ha vinto quattro anni fa e oggi sfida al terzo turno Gael Monfils, grande veterano che è forse agli ultimi show sul circuito Atp.











