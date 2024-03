DIRETTA INDIAN WELLS 2024/ Nardi Paul video streaming tv: il giovane azzurro e i paragoni illustri (13 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: LE SPERANZE DI NARDI

Naturalmente nella diretta di Indian Wells 2024 grande attenzione sarà riservata a Luca Nardi, di cui abbiamo parlato più che giustamente: la straordinaria vittoria su Novak Djokovic al terzo turno lo ha proiettato in cima alla lista dei “trend” attuali di questo Masters 1000, anche se forse (anzi, certamente) è presto anche solo per dire che “il ragazzo si farà”. Nardi è coetaneo di Carlos Alcaraz e Holger Rune, due che sono già nella Top Ten del ranking Atp con lo spagnolo che ha già vinto uno Slam ed è stato numero 1 al mondo: questo significa altrettanto poco, l’evoluzione dei tennisti può essere molto diversa e ognuno ha i suoi picchi e momenti complicati.

Si può dire, aspettando che il pesarese incroci la racchetta con Tommy Paul, che solo due italiani hanno sin qui vinto un Masters 1000: lo aveva fatto Fabio Fognini a Montecarlo sulla sua amata terra rossa, ci è riuscito poi Jannik Sinner a Toronto lo scorso agosto. A livello femminile abbiamo invece il successo di Flavia Pennetta proprio qui a Indian Wells e poi quello di Camila Giorgi a Montréal, prima che Jasmine Paolini si prendesse la gloria a Dubai; per sbancare il quinto Slam Luca Nardi dovrebbe scalare una montagna solo approcciata con il successo pur straordinario su Djokovic, intanto vedremo come si comporterà oggi contro Paul perché nel frattempo è diventato un osservato speciale… (agg. di Claudio Franceschini)

INDIAN WELLS 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv di Indian Wells 2024 sarà affidata alla televisione satellitare: il circuito dei tornei Masters 1000, almeno per quanto riguarda il torneo maschile, è infatti appannaggio di questa emittente che ha un canale dedicato (Sky Sport Tennis al numero 205 del decoder) ma aprirà anche a Sky Sport Uno, numero 201. L’appuntamento, riservato agli abbonati, sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. I match del torneo femminile a Indian Wells 2024 saranno invece garantiti dalla web-tv federale SuperTennis, che trovate al numero 64 del telecomando ma è disponibile anche sul satellite al numero 212; in questo caso la mobilità potrà essere attivata tramite il sito ufficiale SuperTenniX.

INDIAN WELLS 2024: LUCA NARDI PER IL SOGNO!

La diretta di Indian Wells 2024 prosegue nella giornata di mercoledì 13 marzo: vivremo oggi, sempre a partire dalle ore 19:00 di casa nostra, le partite valide per gli ottavi di finale che dunque si completano, con la parte alta del tabellone Atp e quella bassa della Wta. Luca Nardi vive il sogno: dopo aver battuto Novak Djokovic, impresa definita giustamente “miracolo”, il ventenne pesarese incrocia la racchetta con Tommy Paul, testa di serie numero 17 del torneo Masters 1000. Un altro match duro per lui, perché nel mondo del tennis non si può mai dire che aver battuto il migliore corrisponda per forza a fare strada.

Nardi però ci crede, ovviamente; il suo prossimo avversario sarebbe uno tra Casper Ruud, recente finalista ad Acapulco, e Gael Monfils che ha operato una splendida rimonta su Cameron Norrie, vincitore qui quattro anni fa. Gli altri due ottavi nella diretta di Indian Wells 2024, per quanto riguarda il tabellone maschile, sono altrettanto intriganti: Daniil Medvedev, uno dei grandi favoriti per il titolo, sfida il veterano bulgaro Grigor Dimitrov che ha ancora qualche freccia al suo arco, mentre Taylor Fritz che due anni fa aveva battuto Rafa Nadal in finale se la vede con Holger Rune, che purtroppo al terzo turno ha eliminato Lorenzo Musetti.

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Per quanto riguarda il tabellone femminile nella diretta di Indian Wells 2024, siamo nella parte bassa: qui la grande favorita resta Aryna Sabalenka, finalista l’anno scorso e che ha già dovuto salvare quattro match point per avere ragione di Clara Burel, per poi penare un po’ troppo per chiudere contro Emma Raducanu. La bielorussa, numero 2 del seeding, affronta ora Emma Navarro, statunitense in grande crescita: potrebbe essere non semplice, per lei comunque ai quarti ci sarebbe una tra Diane Parry e la rediviva Maria Sakkari, che ultimamente non ha giocato troppo bene ed è calata.

Intrigante l’ottavo tra Elise Mertens, che ha avuto ragione di una Naomi Osaka che comunque sta facendo qualche passo avanti, e Coco Gauff che qualche problema nel far fuori Lucia Bronzetti lo ha tecnicamente avuto (ha rischiato di andare al terzo set); un’altra sorpresa nel tabellone Wta è certamente la cinese Yue Yuan, che al secondo turno ha eliminato nientemeno che la connazionale Qinwen Zheng, testa di serie numero 8: per lei l’avversaria sarà Daria Kasatkina, naturalmente la Yuan non parte favorita ma di strada a Indian Wells 2024 ne ha fatta, e dunque più che giustamente si giocherà le sue carte per un posto nei quarti.











