DIRETTA INDIAN WELLS 2024/ Paolini Potapova video streaming tv: ecco l’avversaria di Jasmine (oggi 12 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: L’AVVERSARIA DELLA PAOLINI

Nel parlare della diretta di Indian Wells 2024 ci dobbiamo concentrare su Paolini Potapova, e dunque fare un approfondimento sull’avversaria dell’azzurra negli ottavi di finale. Anastasia Potapova, come già detto, è stata numero1 juniores: nel 2015 ha vinto Wimbledon a 15 anni (in finale aveva battuto Dayana Yastremska) ma ha anche tre finali Slam in doppio. Abbiamo detto che non ha raccolto tutto quanto avrebbe potuto in base al talento, ma nel 2018 la Potapova, diciassettenne, ha comunque disputato due finali a Mosca e Tashkent, perdendole contro Olga Danilovic e Margarita Gasparjan.

Per altre finali Wta la russa ha dovuto aspettare il 2022: primo titolo a Istanbul (battuta Veronika Kudermetova) e sconfitta a Praga da Marie Bouzkova, l’avversaria battuta nel secondo turno a Indian Wells 2024. Per la Potapova il best ranking è arrivato lo scorso anno, numero 21 della classifica mondiale; con un altro calo la russa di Saratov è scesa all’attuale numero 33 ma dovrebbe scalare almeno un paio di posizioni con gli ottavi qui. Per quanto riguarda la vita privata, va detto che la Potapova si è sposata alla fine del 2023 con il tennista Alexander Shevchenko. (agg. di Claudio Franceschini)

INDIAN WELLS 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv di Indian Wells 2024 sarà affidata alla televisione satellitare: il circuito dei tornei Masters 1000, almeno per quanto riguarda il torneo maschile, è infatti appannaggio di questa emittente che ha un canale dedicato (Sky Sport Tennis al numero 205 del decoder) ma aprirà anche a Sky Sport Uno, numero 201. L’appuntamento, riservato agli abbonati, sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. I match del torneo femminile a Indian Wells 2024 saranno invece garantiti dalla web-tv federale SuperTennis, che trovate al numero 64 del telecomando ma è disponibile anche sul satellite al numero 212; in questo caso la mobilità potrà essere attivata tramite il sito ufficiale SuperTenniX.

INDIAN WELLS 2024: PAOLINI POTAPOVA VALE I QUARTI!

Alle ore 19:00 scatta un’altra intensa giornata con Indian Wells 2024: siamo agli ottavi di finale, è il giorno di Jannik Sinner di cui però parliamo a parte e allora qui ci possiamo concentrare su Paolini Potapova, perché la nostra Jasmine Paolini sta confermando la sua crescita esponenziale e, dopo aver vinto il primo Masters 1000 in carriera a Dubai, ha raggiunto il quarto turno del quinto Slam (come viene chiamato Indian Wells) e affronta oggi una giovane come Anastasia Potapova, già vincitrice di Wimbledon juniores ed ex numero 1 del ranking Under 18 anche se non ha confermato tutte queste premesse, pur essendo oggi in crescita.

Sarà un match non scontato per la Paolini, che intanto è tornata a battere Anna Kalinskaya in una battaglia al terzo set: la lucchese adesso deve nuovamente confermarsi perché nel tennis femminile le cose possono cambiare in fretta. La vincente affronterà una tra la veterana Anastasia Pavlyuchenkova e la giovane ucraina Marta Kostyuk, reduce dalla finale del 500 di San Diego: intanto però bisogna presentare la diretta di Indian Wells 2024 parlando anche degli altri match, perché in campo avremo anche le sfide maschili con la parte bassa del tabellone Atp e questo significa Carlos Alcaraz, ma ora procederemo per gradi.

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Non solo Paolini Potapova nella diretta di Indian Wells 2024: nel tabellone femminile come detto Pavyluchenkova o Kostyuk come eventuale avversaria della lucchese nei quarti, ma siamo nella parte alta e dunque Iga Swiatek dopo il successo su Linda Noskova prosegue la sua corsa verso un altro Masters 1000 da mettere in bacheca, per la polacca numero 1 del ranking l’avversaria sarà Yulia Putintseva, kazaka ben lontana dai picchi di un tempo ma che potrebbe comunque darle fastidio. In caso di vittoria la Swiatek affronterebbe una sfida contro una giocatrice “vintage”: Caroline Wozniacki, tornata dopo due anni e mezzo di inattività, o Angelique Kerber che si era fermata per la maturità, entrambe oltre i 30 anni ma con ancora tanta voglia di stupire.

Nel maschile per la diretta di Indian Wells 2024 il campione in carica Carlos Alcaraz se la vede con Fabian Marozsan e dovrà stare attento all’ungherese su questa superficie, uno tra Jiri Lehecka (che ha eliminato Andrey Rublev) e Stefanos Tsitsipas sarebbe il prossimo avversario di Sinner e a chiudere il quadro ecco il match, interessantissimo, tra Alexander Zverev e Alex De Minaur, quest’ultimo sta risalendo alla grande la corrente e infatti nove giorni fa ha vinto il 500 di Acapulco per il secondo anno consecutivo, battendo Casper Ruud in finale.











