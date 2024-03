DIRETTA INDIAN WELLS 2024/ Zverev Alcaraz video streaming tv: è il nono episodio tra i due (oggi 14 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: LA SFIDA INFINITA

La diretta di Indian Wells 2024 ci propone Zverev Alcaraz nei quarti di finale: i due si affrontano per la nona volta e stiamo parlando di un match tra due dei primi cinque giocatori del ranking Atp, che hanno vinto un totale di 33 titoli Atp anche se in questo numero ciò che davvero impressiona è il fatto che Carlos Alcaraz sia già a quota 12 con tanto di due Slam (tra cui Wimbledon) mentre Alexander Zverev con i Major ha avuto sempre un rapporto conflittuale, sprecando una clamorosa chance nel 2020 quando, contro Dominic Thiem nella finale degli Us Open, era avanti due set a zero con il servizio per chiudere, facendosi inspiegabilmente rimontare dall’austriaco.

Ad ogni modo i precedenti dicono 5-3 in favore di Zverev, che ha anche vinto gli ultimi due: abbiamo già citato il quarto agli Australian Open, prima ancora il tedesco si era imposto nel round robin delle Atp Finals, lo scorso novembre. Negli Slam il conto è sempre per Sascha, che ha battuto Alcaraz anche nei quarti del Roland Garros 2022 perdendo, un anno dopo, sempre al quinto turno degli Us Open; per quanto riguarda invece i Masters 1000 abbiamo due sfide, sempre a Madrid in anni consecutivi: entrambe sono state vinte da Alcaraz, soprattutto va ricordata la finale di due anni fa che di fatto era stata la grande “epifania” dello spagnolo. (agg. di Claudio Franceschini)

INDIAN WELLS 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv di Indian Wells 2024 sarà affidata alla televisione satellitare: il circuito dei tornei Masters 1000, almeno per quanto riguarda il torneo maschile, è infatti appannaggio di questa emittente che ha un canale dedicato (Sky Sport Tennis al numero 205 del decoder) ma aprirà anche a Sky Sport Uno, numero 201. L’appuntamento, riservato agli abbonati, sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. I match del torneo femminile a Indian Wells 2024 saranno invece garantiti dalla web-tv federale SuperTennis, che trovate al numero 64 del telecomando ma è disponibile anche sul satellite al numero 212; in questo caso la mobilità potrà essere attivata tramite il sito ufficiale SuperTenniX.

INDIAN WELLS 2024: SPICCA ZVEREV ALCARAZ!

Grande appuntamento a Indian Wells 2024 con i quarti di finale di questo torneo di tennis Masters 1000: giovedì 14 marzo si giocano i due match nella parte bassa del tabellone Atp e i due nella metà alta di quello Wta. È anche il giorno di Sinner Lehecka, di cui parliamo a parte; l’altoatesino, dopo la netta vittoria su Ben Shelton, continua la sua rincorsa al titolo ma anche al numero 2 del ranking, e in questo senso come noto il suo destino si incrocia con quello di Carlos Alcaraz che, campione in carica, gioca un quarto di lusso contro Alexander Zverev, peraltro rivincita del quarto agli Australian Open che aveva visto prevalere il tedesco.

Nel tabellone femminile invece resiste Iga Swiatek: la numero 1 Wta ha vinto questo trofeo due anni fa e ora gioca un quarto contro una tennista di altra generazione, quella Caroline Wozniacki che dopo due anni e mezzo di inattività è tornata sul circuito e ha vinto la battaglia delle veterane contro Angelique Kerber. Dall’altra parte, una leggera delusione per l’Italia perché Jasmine Paolini è stata eliminata da Anastasia Potapova, dunque sarà la russa a sfidare Marta Kostyuk che in questo inizio di stagione ha una sorta di record, come vedremo. Adesso però concentriamoci sui temi principali di questa diretta di Indian Wells 2024.

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Come già detto, nella diretta di Indian Wells 2024 spicca Zverev Alcaraz: ennesimo capitolo di una rivalità molto interessante, con capitoli importanti tra cui l’ultimo è stato appunto quello del quarto agli Australian Open, un match nel quale Zverev aveva dimostrato di sapere vincere una partita importante contro un avversario di primissimo livello anche se poi era crollato in una semifinale dominata contro Daniil Medvedev, prima della rimonta del russo. Adesso per Alcaraz può continuare il percorso verso il bis a Indian Wells, e anche per avvicinare la prima posizione mondiale visto il clamoroso ko di Novak Djokovic contro il nostro Luca Nardi.

Abbiamo anche visto che Marta Kostyuk è ai quarti di Indian Wells 2024: in questa prima parte di stagione nessuna tennista ha giocato più quarti di finale dell’ucraina, sono quattro e per la classe 2002 continua la scalata nel ranking. Curiosamente, ancora una volta la Kostyuk sfiderà una russa: sono note le sue posizioni nei confronti delle giocatrici di questo Paese – legate ovviamente alla guerra – ma questo è un dettaglio perché la cosa davvero interessante riguarda il campo, l’ucraina è in grande crescita e la semifinale di Indian Wells 2024 è decisamente alla portata, anche se la Potapova si è imposta di autorità sulla Paolini e lei pure sta trovando un ottimo tennis. Iga Swiatek resta la grande favorita nella parte alta del tabellone e lo ha dimostrato lasciando appena tre game a Yulia Putintseva, ma la Wozniacki sa come si vincono i grandi tornei e potrebbe ricordarselo anche a quasi 34 anni…











