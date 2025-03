DIRETTA INDIAN WELLS 2025: PROSEGUE IL SECONDO TURNO DEL MASTERS 1000!

La diretta Indian Wells 2025 ci darà appuntamento anche oggi, sabato 8 marzo, a partire dalle ore 20.00 della serata italiana con le partite per il secondo turno del Masters 1000 in California. In ottica italiana potremo seguire ad esempio Bronzetti Frech, la partita di Lucia Bronzetti, la tennista riminese classe 1998 che già nella scorsa stagione aveva fatto bella figura a Indian Wells raggiungendo il terzo turno e ora proverà come minimo a bissare quel traguardo, dopo l’esordio vincente nel primo turno in due set contro l’ucraina Kalinina sebbene la polacca Magdalena Frech la preceda di 32 posizioni nella classifica mondiale Wta

Oggi inoltre la diretta Indian Wells 2025 ci proporrà altri appuntamenti affascinanti in ottica italiana: restando in campo femminile debutterà dopo il bye al primo turno Jasmine Paolini, favorita d’obbligo contro la wild-card statunitense Iva Jovic, che è circa 150 posizione dietro alla lucchese. Situazioni opposte in campo maschile, a cominciare da Matteo Gigante, già bravo a giungere fin qui da qualificato per affrontare il numero 3 del seeding, il padrone di casa Taylor Fritz. Infine sarà sicuramente affascinante il match che metterà Matteo Arnaldi di fronte al russo Andrej Rublev, sicuramente una delle sfide più affascinanti nel secondo turno per la diretta Indian Wells 2025.

COME SEGUIRE INDIAN WELLS 2025 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

La diretta Indian Wells 2025 in tv è riservata agli abbonati alla televisione satellitare Sky Sport; ecco allora che l’abbonamento serve anche per la diretta streaming video tramite Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2025: IL GRANDE ASSENTE

Fatalmente nella diretta Indian Wells 2025 bisogna ricordare che il grande assente è Jannik Sinner. Proprio il torneo in California è stato la pietra dello scandalo: fu infatti a Indian Wells che l’altoatesino fu trovato due volte positivo al clostebol, anche se per quantità infinitesimali di questo steroide anabolizzante. La prima sanzione fu la sottrazione dei 400 punti ottenuti con la semifinale – Jannik Sinner fu sconfitto da Carlos Alcaraz, che poi avrebbe vinto il torneo battendo in finale Daniil Medvedev.

In queste settimane stiamo quindi tenendo d’occhio le possibili rimonte dello stesso Alcaraz e di Alexander Zverev nel ranking Atp attualmente dominato da Jannik Sinner. Nella diretta Indian Wells 2025 ovviamente per Alcaraz l’obiettivo massimo sarà quello di difendere i 1000 punti del successo 2024, altrimenti ne perderà e paradossalmente si allontanerà da Sinner, mentre la situazione è più intrigante per Zverev, che essendo uscito ai quarti avrà “solo” 200 punti in scadenza e potrebbe quindi accorciare in maniera più evidente le distanze dal comunque lontanissimo leader.